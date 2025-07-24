Документ предусматривает ряд корректировок к полномочиям генерального прокурора, процедур обысков, процессуальной независимости антикоррупционных органов и кадровых вопросов, сообщили NV источники в Верховной Раде.

Полномочия генпрокурора

До принятия № 12414 генпрокурор не имел прямого влияния на деятельность САП, что обеспечивало ее независимость. Однако после принятия закона № 12414 он получил право фактического руководства всеми прокурорами, включая антикоррупционных. Законопроект № 13533 предлагает вернуть процессуальную независимость САП, хотя право генпрокурора истребовать материалы, кроме дел НАБУ, остается.

Обыски без решения суда

Ранее закон разрешал проведение неотложных обысков в пределах, определенных УПК, в том числе и по коррупционным делам. Закон № 12414 запретил такие обыски по делам НАБУ и САП. Новый законопроект предлагает вернуть предыдущую редакцию статьи 233 УПК и восстановить возможность неотложных обысков, в том числе в антикоррупционных производствах.

Процессуальная независимость НАБУ и САП

До изменений САП и НАБУ имели полную процессуальную независимость. Закон № 12414 отменил специальные процедуры для САП, ограничив ее автономность. Законопроект № 13533 направлен на восстановление независимости САП, однако НАБУ остается уязвимым к влиянию СБУ через полиграфы и проверки.

Кадровые процедуры в прокуратуре

Ранее назначение происходило через открытые конкурсы. После принятия № 12414 стало возможным назначать и увольнять работников без конкурса. Новый законопроект не отменяет эти нормы, поэтому неконкурентные процедуры остаются в силе.

Проверки со стороны СБУ

До изменений СБУ не имела влияния на НАБУ, а полиграфы проводились внутренне. Закон № 12414 открыл путь к внешнему вмешательству. Законопроект № 13533 прямо предусматривает проверки НАБУ со стороны СБУ, включая полиграф, что усиливает институциональную зависимость бюро.

24 июля на сайте украинского парламента зарегистрировали законопроект № 13533 о расширении полномочий НАБУ и САП, который инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

Как отмечается в пояснительной записке документа, он имеет целью гарантировать укрепление институциональной независимости НАБУ и САП, а также должен «обеспечить надежную защиту их деятельности от влияния и вмешательства государства-агрессора».

Также сообщается, что нормы законопроекта предлагают механизм предотвращения разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб против сотрудников антикоррупционных органов.

Как уточнил нардеп Железняк, законопроект предусматривает создание подразделения внутреннего контроля НАБУ, САП, БЭБ, ОГП, ГБР, НПУ по методологии, согласованной с СБУ. Украинская спецслужба обязана будет не реже одного раза в два года проводить полиграфологические исследования сотрудников этих ведомств, которые имеют допуск к государственной тайне — на предмет совершения ими действий в пользу РФ.