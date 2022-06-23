В закрытом режиме: во Львове началось рассмотрение дела Медведчука 23 июня, 12:03 Цей матеріал також доступний українською Виктор Медведчук принимает участие в заседании суда посредством видеосвязи (Фото:Serhii Nuzhnenko/Reuters)

В четверг, 23 июня, Лычаковский районный суд Львова приступил к рассмотрению обвинений в госизмене против прокремлевского нардепа Виктора Медведчука.

Как сообщает Суспільне, на всех стадиях заседания будут проводиться в закрытом режиме.

При этом самого Медведчука на суд во Львов не доставят. В данное время он находится под стражей в столичном изоляторе СБУ.

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В связи с этим обвиняемый будет участвовать в заседании посредством видеосвязи из помещений Киевского апелляционного суда.

Обвинительный акт в отношении Медведчука по факту госизмены и покушения на расхищение национальных ценностей в оккупированном Крыму был направлен в суд 2 июня. Речь о «первом эпизоде» дела против кума российского диктатора Владимира Путина, который касается:

незаконной передачи спецслужбам РФ данных о секретном подразделении ВСУ;

разработки антиукраинского проекта Промінь;

помощи кремлевскому режиму в незаконной добыче нефти и газа в Прикерченском регионе.

Еще одно дело, в котором фигурирует Медведчук, касается поставок угля со временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах. 23 мая СБУ распространила видео, на котором он дает показания против пятого президента Петра Порошенко, который тоже является фигурантом этого дела.

Медведчук сбежал из-под домашнего ареста вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину — об этом стало известно 27 февраля.



Сотрудники СБУ задержали беглого политика 12 апреля, когда он пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму. По словам главы ведомства Ивана Баканова, Медведчуку помогала ФСБ.



16 апреля Лычаковский райсуд Львова изменил ему меру пресечения и отправил под стражу без возможности залога.

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