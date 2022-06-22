Вагон-ресторан и почти 300 картин. Суд арестовал имущество Медведчука
Журналисты показали личный вагон-ресторан Меведчука (Фото:Слідство Інфо)
17 июня суд арестовал часть имущества пророссийского нардепа от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.
Об этом сообщили в пресс-службе Лычаковского райсуда.
Под арест попали 279 картин, четыре статуэтки, десять часов, пять чашек, бокал, разнос, две вазы, графин, две подставки, два серебряных подстаканника, чайник, 31 коробка с элементами посуды, а также железнодорожный вагон-ресторан с мебелью.
Отмечается, что все это имущество было обнаружено в процессе проведения обыска 7 июня в доме и земельном участке, принадлежащих Медведчуку по праву частной собственности.
В марте журналисты Слідство.Инфо попали на территорию имения Медведчука в Пуще-Водице. Там обнаружили настоящий железнодорожный перрон, а на перроне — вагон-ресторан.
2 июня в суд направили обвинительный акт в отношении Виктора Медведчука по факту госизмены и покушения на расхищение национальных ценностей в оккупированном Крыму. Речь о «первом эпизоде» дела Медведчука, которое касается:
- незаконной передачи российским спецслужбам данных о секретном подразделении ВСУ;
- разработки антиукраинского проекта Промінь;
- помощи РФ в незаконной добыче нефти и газа в Прикерченском регионе.
Еще одно дело, в котором фигурирует Медведчук, касается поставок угля со временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах. 23 мая СБУ распространила видео, на котором Медведчук дает показания против пятого президента Петра Порошенко, который тоже является фигурантом «угольного дела».
Подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину — об этом стало известно 27 февраля. Супруга Медведчука Оксана Марченко накануне вторжения записывала видео из Москвы.
Сотрудники СБУ задержали политика 12 апреля, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что политику помогала ФСБ страны-агрессора.
16 апреля Лычаковский райсуд Львова изменил меру пресечения Медведчуку и отправил его под стражу без возможности залога.
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