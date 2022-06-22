Суд продлил арест Медведчука до 9 августа 22 июня, 15:27 Цей матеріал також доступний українською Виктор Медведчук (Фото:ОПУ)

Арест подозреваемого в госизмене народного депутата от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктора Медведчука продлили до вторника, 9 августа.

Соответствующее решение во вторник, 9 июня, принял Лычаковский районный суд Львова, оно опубликовано в судебном реестре.

«Продлить срок содержания под стражей без определения размера залога подозреваемому… сроком на 60 дней, то есть до 09 августа 2022 года», — говорится в решении.

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2 июня в суд направили обвинительный акт в отношении Виктора Медведчука по факту госизмены и покушения на расхищение национальных ценностей в оккупированном Крыму. Речь о «первом эпизоде» дела Медведчука, которое касается:

незаконной передачи российским спецслужбам данных о секретном подразделении ВСУ;

разработки антиукраинского проекта Промінь;

помощи РФ в незаконной добыче нефти и газа в Прикерченском регионе.

Еще одно дело, в котором фигурирует Медведчук, касается поставок угля со временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах. 23 мая СБУ распространила видео, на котором Медведчук дает показания против пятого президента Петра Порошенко, который тоже является фигурантом «угольного дела».

Подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину — об этом стало известно 27 февраля. Супруга Медведчука Оксана Марченко накануне вторжения записывала видео из Москвы.



Сотрудники СБУ задержали политика 12 апреля, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что политику помогала ФСБ страны-агрессора.



16 апреля Лычаковский райсуд Львова изменил меру пресечения Медведчуку и отправил его под стражу без возможности залога.

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