«Доказательства железобетонные, смягчения не будет». Венедиктова рассказала о делах Медведчука 3 июня, 18:08 Цей матеріал також доступний українською Генпрокурор Ирина Венедиктова (Фото:Ірина Венедіктова/Facebook)

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала дела народного депутата от бывшей ОПЗЖ Виктора Медведчука.

В эфире всеукраинского марафона в пятницу, 3 июня, генпрокурор заявила: по делу о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей «собраны железобетонные доказательства», Медведчуку грозит 15 лет тюрьмы и «смягчения не будет».



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«Другое дело — „угольное“. Там еще следствие продолжается, в последние недели оно активно звучало в прессе… Есть еще два мощных дела: одно из них — это знаменитая „труба Медведчука“… Есть еще одно дело, пока не хочу о нем говорить, там правоохранители тоже выходят на финишную прямую. Не буду спойлерить раньше времени», — сказала Венедиктова.



Генпрокурор также напомнила, что коллега Медведчука Тарас Козак, который вместе с ним фигурирует в деле о госизмене, уехал из Украины в 2021 году и с тех пор не возвращался.

«Думаю, уже и не вернется, если не будет экстрадиции… Пойдем заочным способом», — добавила она.

2 июня в суд направили обвинительный акт в отношении Виктора Медведчука по факту госизмены и покушения на расхищение национальных ценностей в оккупированном Крыму. Речь о «первом эпизоде» дела Медведчука, которое касается:

незаконной передачи российским спецслужбам данных о секретном подразделении ВСУ;

разработки антиукраинского проекта Промінь;

помощи РФ в незаконной добыче нефти и газа в Прикерченском регионе.

Еще одно дело, в котором фигурирует Медведчук, касается поставок угля со временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах. 23 мая СБУ распространила видео, на котором Медведчук дает показания против пятого президента Петра Порошенко, который тоже является фигурантом «угольного дела».

От показаний Медведчука против Порошенко не выиграет никто – Олег Саакян, политолог https://www.youtube.com/embed/nno2YQRGGws

Подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину — об этом стало известно 27 февраля. Супруга Медведчука Оксана Марченко накануне вторжения записывала видео из Москвы.



Сотрудники СБУ задержали политика 12 апреля, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что политику помогала ФСБ страны-агрессора.



16 апреля Лычаковский райсуд Львова изменил меру пресечения Медведчуку и отправил его под стражу без возможности залога.



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