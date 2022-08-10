«У них отсутствуют какие-либо ценности». Почему россиянам стоит прекратить выдавать визы в ЕС — комментарий Павла Климкина 10 августа, 17:05 Флаги ЕС в Брюсселе (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины, рассказал в эфире Радио НВ, что Россия является пространством без всяких ценностей и ее граждане на фоне войны против Украины не должны пользоваться благами цивилизованного мира.

«Должны к этому стремиться. Сейчас, кстати, уже десять стран не выдают эти визы и несколько еще над этим думают. После летней паузы россиян ожидают пару сюрпризов. <...> Но здесь, чем меньше россияне поймут, что они могут жить такой "нормальной" жизнью, тем лучше. И, конечно, есть свои механизмы, свои процедуры в странах ЕС и те, кто однозначно будет говорить „мы против режима Путина“, я не верю, что в России есть какая-то оппозиция. Вот в Беларуси есть оппозиция, а в России [оппозиция] какая-то не смелая. Я здесь согласен с Владимиром Зеленским, она могла сделать больше за эти годы, но она время свое [потеряла]. Но тем не менее, оппозиционеров будут принимать в европейских странах, а чем меньше россиян смогут пользоваться какими-то нормальными дарами цивилизации, тем лучше», — считает он.

Видео дня

К тому же, как отметил Климкин, санкции начинают медленно действовать на общество РФ, поэтому следует лишь усиливать обособление россиян от благ развитого мира.

«Они уже Дубай переименовали в „Дубайск“ и все туда едут. Думаю, что и там нужно поработать, чтобы их тоже как-то не принимали с объятиями, чтобы они чувствовали, что Россия — остров посреди цивилизации, как крепость, которую строит российское руководство. И там нет ценностей, принципов, а там совсем другая реальность. Она не является ни западной, ни восточной по ценностям. Она просто реальность без ценностей. И вот на этой основе нужно принять решение, чтобы не выдавать россиянам туристические визы. Думаю, некоторые страны на это не пойдут в ближайшее время, но это не значит, что над этим не надо работать. <…> На самом деле санкции начинают кусаться, они начинают хватать и особенно с четвертого квартала этого года. Поэтому Россия и ищет столько подходов и подземных ходов для начала неформальных переговоров. Поэтому здесь [следует] сказать четко нет, никаких туристических виз и никаких благ цивилизации», — добавил экс-министр.

По мнению дипломата, ЕС не должен создавать щели для россиян под предлогом их оппозиционности.

«Мы все с вами не верим в „хороших россиян“ и это абсолютно серьезно и если у нас есть исключения, то исключения скорее подтверждают правило: все равно ЕС будет их принимать, будет воспринимать Навального, несмотря на все происходящее на его пути. Но речь идет, на самом деле, о единицах или десятках людей. А если кто-то из России будет уезжать и говорить „а мы вот здесь оппозиционеры“, пусть они просто уезжают. Тот, кто сейчас покидает Россию и имеет мозги, работает в сфере науки, сфере технологий, многие, кто мог уехать, уже уехал. Уехало, по разным подсчетам до 2 миллионов человек, и этот процесс подпольно продолжается. Не нужно создавать щели [для поездок в Европу], когда „я здесь оппозиционер в ЕС“, а когда возвращается домой, то „молчит в тряпочку“ и поддерживают Путина», — резюмировал Климкин.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны запретить въезд для всех россиян и ввести полное эмбарго на российские энергоносители.

В интервью The Washington Post он подчеркнул, что «самые главные санкции - это закрыть границы, потому что россияне забирают чужую землю». По его словам, у россиян есть «жить в изоляции, пока не изменят свою философию».

«Все россияне, кто бы кем ни был… пусть едут в Россию. Тогда они поймут. Они скажут: «Эта война не имеет к нам никакого отношения. Все население не может нести ответственность, не правда ли? Может быть. Население избрало эту власть, и они с ними не борются, не спорят», — подчеркнул Зеленский.

С 1 июля граждане Российской Федерации не смогут попасть на территорию Украины без получения визы. В Госпогранслужбе отмечали, что наличие визы не гарантирует россиянам беспрепятственный въезд.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.