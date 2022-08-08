«Тогда они поймут». Зеленский призвал западные страны запретить въезд всем россиянам 8 августа, 21:22 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны запретить въезд для всех россиян и ввести полное эмбарго на российские энергоносители.

В интервью The Washington Post он подчеркнул, что «самые главные санкции — это закрыть границы, потому что россияне забирают чужую землю». По его словам, россияне должны «жить в изоляции, пока не изменят свою философию».

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«Все русские, кто бы кем ни был… пусть едут в Россию. Тогда они поймут. Они скажут: „Эта война не имеет к нам никакого отношения. Все население не может нести ответственность, не правда ли?“ Может. Население избрало эту власть, и она с ней не борется, не спорит», — подчеркнул Зеленский.

С 1 июля граждане Российской Федерации не смогут попасть на территории Украины без получения визы. В Госпогранслужбе отмечали, что наличие визы не гарантирует россиянам беспрепятственный въезд.

За две недели десять россиян обратились за визами на въезд в Украину. Из них шестеро подались на краткосрочные визы. Все они подавали документы за пределами России.



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