Утратили иллюзии. 80% украинцев за визы и таможни с Россией — социолог Паниотто

8 августа, 14:23
Доля сторонников визового режима с Россией в Украине с начала войны возросла с 40 до 80%, рассказал гендиректор КМИС Владимир Паниотто (Фото:dpsu.gov.ua)

Доля сторонников визового режима с Россией в Украине с начала войны возросла с 40 до 80%, рассказал гендиректор КМИС Владимир Паниотто (Фото:dpsu.gov.ua)

Гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в интервью НВ рассказал, что украинцы окончательно утратили иллюзии по поводу возможности нормальных отношений с РФ и 80% сейчас поддерживают таможенный и визовый режим со страной-агрессором.

Паниотто отметил, что Украина сделала свой геополитический выбор еще в 2014 году — большинство населения хотели объединения с Европой, а не с Россией.

При этом, по словам социолога, до февраля 2014 года только 40% украинцев поддерживало визовый и таможенный режим с Россией, а примерно половина украинцев хотели иметь со страной агрессором «особые отношения — без виз и таможен».

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«Возможно, это потому, что у многих украинцев есть родственники в России, и они хотели бы оставить потенциальную возможность с ними видеться без помех», — предположил гендиректор КМИСа.

Паниотто отметил, что, по данным опроса КМИСа за ноябрь 2021 года, 43% украинцев ответили, что у них есть близкие родственники в России, еще 14% ответили, что у них есть родственники в России, но они не считают их близкими.

«Доля респондентов, имеющих таких родственников, растет от 33% на западе до 53% на востоке. А сейчас почти 80% хотели бы визы и таможни с Россией — от 88% на западе до 70% на востоке. То есть, этот процент вырос вдвое — с 40% до 80%», — объяснил он.

17 июня президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Украина вводит визовый режим для россиян в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. В этот же день Кабмин принял соответствующее решение.

Оно вступило в силу 1 июля.

7 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что за неделю ни один россиянин не попытался получить визу в Украину.

Редактор: Анастасия Одинцова

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