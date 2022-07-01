Визовый режим с РФ. Наличие визы не гарантирует россиянам беспрепятственный въезд в Украину — Госпогранслужба 1 июля, 11:03 Наличие визы не гарантирует россиянам беспрепятственный въезд в Украину (Фото:Госпогранслужба)

С 1 июля в Украине вступает в силе решение о введении визового режима для граждан РФ. При этом наличие визы не гарантирует россиянам беспрепятственный въезд.

Об этом у себя в Facebook написал глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

По его словам, владельцы визы должны отвечать и другим условиям пересечения украинской границы. И пограничники обязательно будут их проверять.

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При наличии обоснованных оснований, виза будет отменена на месте, добавил Дейнеко.

С 1 июля граждане Российской Федерации не смогут попасть на территории Украины без получения визы.

В Госпогранслужбе также перечислили ограничения относительно визового режима:

россияне не могут без приглашения приехать в Украину. Для въезда также требуются загранпаспорт и ксерокопия паспортных данных принимающей стороны;

с собой необходимо иметь сумму, равную 20 прожиточным минимумам в месяц — 52 тыс. грн;

россияне, въехавшие до 1 июля, должны быть зарегистрированы по месту жительства и могут оставаться в стране до 90 дней;

визы не смогут получить россияне, находящиеся в санкционных списках.

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