«Пока не научатся уважать границы». Кулеба призвал все страны ЕС и G7 прекратит выдачу виз гражданам РФ 10 августа, 16:23 Кулеба заявил, что россиян надо лишить права пересекать границы других стран, пока они не научатся их уважать (Фото:Kay Nietfeld/Pool/Reuters)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все страны Евросоюза и G7 прекратить выдачу виз гражданам России.

«Я призываю все страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам. Президент Украины Владимир Зеленский абсолютно прав, настаивая на этом. Россияне подавляющим большинством поддерживают войну в Украине», — написал он в своем Twitter.

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Кулеба добавил, что россиян надо лишить права пересекать международные границы, «пока они не научатся их уважать».

Специальный представитель МИД Украины по вопросам санкций Алексей Макеев в своем Twitter предложил странам-партнерам Киева ввести анкету для соискателей виз из РФ.

В ней содержаться вопросы касательно поддержки полномасштабного вторжения России в Украину, а также посещения оккупированных РФ территорий с 2014 года.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что визовый запрет для граждан РФ мог бы стать одной из самых действенных мер против России.

Идея полного запрета на въезд в западные страны для всех россиян находит все больше сторонников: помимо Украины, такие призывы озвучивают европейские соседи России. Многие из них уже закрыли свои границы для граждан РФ, но требуют коллективного решения от стран ЕС.

8 августа премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что намерена ограничить поездки россиян в Финляндию и другие страны ЕС.

Перед этим посольство Латвии в России остановило выдачу виз россиянам на неопределенный срок.

Также Министерство иностранных дел Эстонии сообщало, что готовит предложения ЕС о приостановке выдачи виз гражданам РФ.

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