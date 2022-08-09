Невыездной «русский мир». Более десятка стран Запада уже не пускают к себе россиян: может ли ЕС отказаться от выдачи виз гражданам РФ 9 августа, 13:51 Сюжет Красная площадь в Москве, июль 2022 года (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Идея полного запрета на въезд в западные страны для всех россиян находит все больше сторонников: помимо Украины, такие призывы озвучивают европейские соседи России. Многие из них уже закрыли свои границы для граждан РФ, но требуют коллективного решения от стран ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что визовый запрет для граждан РФ мог бы стать одной из самых действенных мер против России.



Такое мнение он выразил в интервью The Washington Post, которое было опубликовано 8 августа. Зеленский отметил, что «самые важные санкции — это закрытие границ, потому что россияне отбирают чужую землю». «Тогда они поймут. Они говорят: „Эта война не имеет к нам никакого отношения. Все население не может нести ответственность, не так ли?“ Может! Население выбрало это правительство и не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него. Разве вы не хотите этой изоляции? Вы говорите всему миру, что он должен жить по вашим правилам. Тогда идите и живите там [в РФ]. Это единственный способ повлиять на Путина», — заявил Зеленский.



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НВ напоминает, какие страны уже не пускают к себе россиян или ограничили им въезд, и может ли такое решение быть расширено на весь Евросоюз.



Какие страны Запада уже запретили / ограничили въезд для россиян либо готовятся к такому шагу

Литва

Литва приостановила выдачу шенгенских виз гражданам России 24 февраля 2022 года — в первый же день, когда РФ начала полномасштабную войну против Украины.

«В знак солидарности с народом Украины, столкнувшимся с военной агрессией России, Министерство иностранных дел Литвы приостанавливает выдачу виз гражданам РФ», — пояснил такой шаг литовский МИД.

Исключение делают только для супругов и несовершеннолетних детей граждан ЕС, а также граждан литовского происхождения и тех, кому разрешено восстановить литовское гражданство.



Латвия

Латвия перестала выдавать россиянам туристические визы уже вскоре после начала российского вторжения в Украину. Однако до сих пор россияне могли получать краткосрочные визы по гуманитарным соображениям или долгосрочные национальные визы с правом трудоустройства.

А 4 августа посольство Латвии в РФ сообщило, что теперь страна приостановила выдачу любых виз гражданам России.

Прием заявлений на получение виз для российских граждан отныне приостановлен «на неопределенный срок». Единственным исключением может быть необходимость поездки на похороны близкого родственника.

По данным портала Delfi, с начала вторжения и до начала августа Латвия выдала визы 247 сотрудникам российских независимых СМИ (или работавших в РФ международных медиа) и 206 членам их семей. В этом списке были сотрудники BBC, Deutsche Welle, Радио Свобода, сайтов Настоящее время и Медуза, издания Новая газета. Европа, телеканала Дождь. Кроме того, за это время еще 654 визы предоставили россиянам в связи с болезнью или похоронами родственника в Латвии, а также членам семей граждан Латвии и ЕС. Таким образом, с 25 февраля 2022 в российских представительствах Латвии было выдано 1107 виз.

Эстония

Эстония — одна из стран, решившихся на самые жесткие визовые меры в отношении россиян. Еще в марте, вскоре после вторжения России, страна фактически остановила выдачу туристических виз гражданам РФ. Возможность для въезда оставили только тем, у кого в Эстонии живут родственники, а также россиянам, выезжающим в Эстонию «из гуманитарных соображений» или в медицинских целях.

В конце июля правительство Эстонии решило ужесточить эти меры еще больше. Теперь россияне (как и граждане Беларуси) больше не могут подавать документы на даже на студенческие визы либо получение временного вида на жительство в Эстонии. Более того, официальный Таллин исключил лазейку, которой до сих пор пользовались россияне, въезжая в ЕС через другие страны, а затем запрашивая разрешение на работу в Эстонии. Теперь оформить разрешение на краткосрочное трудоустройство в Эстонии россияне могут лишь в том случае, если у них уже есть действующая эстонская виза.

«Этим изменением мы положим конец ситуации, когда краткосрочная шенгенская виза запрашивается, например, в целях туризма, из другого государства-члена, чтобы обойти действующую санкцию, — заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. — Сохранение санкций против России необходимо для неустанного давления на Россию. Если санкции помогут остановить российскую агрессию, это положительно скажется и на нашей безопасности», — добавил он.

4 августа, после своего визита в Киев, глава МИД Эстонии также предложил всему Евросоюзу внести в следующий санкционный пакет запрет на выдачу шенгенских виз всем россиянам. «Мы должны повысить цену российской агрессии посредством дополнительных санкций, оружия и все большей изоляции России», — сказал Урмас Рейнсалу агентству Bloomberg. 3 августа он обсудил эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Чехия

24 февраля 2022 года Чехия приостановила выдачу виз гражданам России, а также отозвала разрешения на работу консульств РФ в Карловых Варах и Брно и временно закрыла свои консульские учреждения в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

С конца июня Чехия объявила, что не будет выдавать ни обычные визы, ни временные виды на жительство россиянам и белорусам как минимум до конца марта 2023 года. Исключение составляют гуманитарные визы. Кроме того, решение не затронет граждан РФ и Беларуси, которые уже имеют вид на жительство в Чехии и хотят его продлить, а также членов семей иностранцев с видом на жительство в Чехии.

Чешское правительство заявило, что такой шаг призван защитить интересы и обеспечить безопасность Чехии. Официальная Прага надеется таким образом оказать давление на РФ и Беларусь, ведущих войну против Украины.

Бельгия

С 1 июля Бельгия временно прекратила выдачу туристических виз россиянам — также на неопределенный срок. Бельгийские визовые центры теперь выдают гражданам РФ только студенческие визы, долгосрочные визы для исследователей и ученых, визы для воссоединения семьи.

Дания

С середины мая посольство Дании в Москве приостановило «до дальнейшего уведомления» прием заявлений на получение виз и видов на жительство в Дании — за исключением виз для официальных визитов.

Мальта

С марта Мальта перестала выдавать «золотые» паспорта для россиян и белорусов, осуществляющий крупные инвестиции в страну. Обычные шенгенские визы россиянам Мальта теперь также не выдает.

Подаваться на долгосрочные визы теперь могут только россияне — члены семей граждан ЕС/ЕЭЗ (супруги и дети до 21 года), если те проживают на Мальте; а также граждане Мальты, имеющие двойное гражданство, если их мальтийский паспорт истек, но им необходимо вернуться.

Учеба, работа, воссоединение с гражданами РФ, Мальты, третьих стран и другие существенные цели поездки не являются автоматической причиной для выдачи визы россиянам — Мальта рассматривает такие заявки индивидуально и разрешает въезд лишь «в исключительных случаях».

Нидерланды

С конца апреля консульство Нидерландов в России приостановило выдачу краткосрочных, в том числе туристических, виз.



Теперь граждане РФ на территории своей страны могут получить лишь гуманитарные визы и временные виды на жительство в Нидерландах (основаниями для его могут быть учеба, трудоустройство в стране, семейные отношения с резидентом Нидерландов либо ведение там бизнеса).



Словакия

Словакия серьезно ограничила выдачу виз россиянам. Теперь обращаться за ними могут только представители отдельных специальностей, претендующие на работу в стране (медики, сельские работники, работники транспорта, вахтовые рабочие, дипломаты и работники высокой квалификации, приезд которых экономически необходим). Остальные граждане РФ могут рассчитывать на въезд в Словакию лишь в индивидуальных случаях крайней необходимости.



Норвегия

Норвегия официально не запрещала выдачу виз россиянам, хотя приостанавливала прием заявок и официально возобновила его ее апреле 2022 года. Теперь россиян предупреждают, что такая возможность возобновлена лишь «в ограниченном формате», а сроки рассмотрения заявлений увеличились и могут занимать до 45 дней.

Кроме того, теперь Норвегия более тщательно проверяет документы россиян. Норвежское иммиграционное управление предупредило, что считает более высокими риски эмиграции россиян в страну, поэтому будет с больше осторожностью рассматривать заявки на все основные виды виз — для бизнесменов, туристов и для посещения родственников. В частности, меняется протокол обработки документов лиц, друзья или родственники которых проживают в Норвегии — заявки от них, с большой вероятностью, будут отклонены, даже если они запросят туристические визы.

«Решение основано на оценке вероятности того, что заявитель на визу вернется в свою страну после визита в Норвегию. При оценке эмиграционного потенциала из России мы провели общую оценку политических, экономических и социальных условий в России», — заявил представитель Норвежского иммиграционного управления Ховард Сетре местной телерадиокомпании NRK.

Финляндия

Финляндия пока не ввела запрет на визы для граждан РФ, однако намерена добиваться принятия такого решения на уровне всего Евросоюза, заявила 8 августа премьер-министр страны Санна Марин. Она назвала «несправедливым» тот факт, что «россияне могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы» на фоне войны против Украины.

По мнению финского премьера, Европейский Совет мог бы рассмотреть возможность наложения санкций на российский туризм, а Хельсинки готов поддержать такое решение. Санна Марин также добавила, что Финляндия может и самостоятельно решиться на подобный шаг вслед за многими другими странами — как минимум затормозив выдачу документов.

«Понятно, что россияне используют Финляндию как перевалочный пункт, через нас едут в другие страны на отдых. Мы обсуждаем этот вопрос в правительстве, и дискуссия продолжится, — сказала премьер Финляндии. — У нас нет собственного санкционного законодательства, которое позволило бы ограничить такие действия со стороны российских туристов. Возможно, существуют другие способы, например, мы можем затормозить выдачу виз. То есть, фактически ограничить въезд, хотя формально он был бы открыт».

Глава правящей в Финляндии Социал-демократической партии Антти Линдтман прогнозирует, что правительство сможет быстро рассмотреть вопрос о прекращении выдачи виз российским туристам. Предполагается, что такие ограничения не будут распространяться на медицинское лечение; лиц, владеющих недвижимостью в Финляндии; а также на посещение близких родственников.

Болгария

5 августа Ассоциация туроператоров России сообщила, что Болгария якобы останавливает на неопределенный срок выдачу россиянам туристических виз и виз для владельцев недвижимости. Утверждалось, что причиной этого решения стала высылка из России 14 болгарских дипломатов. Болгария до этого выслала 70 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже.

Однако 6 августа российское агентство ТАСС со ссылкой на посольство Болгарии в Москве сообщило, что пока речь идет лишь об увеличении сроков рассмотрения заявок россиян, а не об ограничениях на выдачу виз.

«Консульство при посольстве работает, и выдача туристических виз гражданам России не прекратилась. В данный момент по техническим причинам мы работаем не в обычном режиме, сроки оказания услуг дольше, чем обычно, но мы работаем», — сообщили в болгарском посольстве. По словам собеседника агентства, выдачу виз для владельцев недвижимости из России также не приостанавливали.

Эту информацию в болгарском дипломатическом представительстве также подтвердили изданию Медиазона.

Япония

В первые дни российского вторжения в Украину Япония приостановила выдачу туристических виз россиянам. Однако с 10 июня въезд им снова разрешили, но лишь в составе организованных туристических групп и с соответствующей гарантией от японской туристической компании.

Путешествовать в Японию самостоятельно россияне по-прежнему не могут.

Отмена « золотых паспортов» для россиян

Многие страны мира еще в первые месяцы вторжения РФ отменили для россиян право претендовать на так называемые «золотые визы» или «золотые паспорта», которые ранее выдавали гражданам РФ в обмен на значительные инвестиции (как правило, от 250 000 — 500 000 евро).

Теперь эту опцию для россиян закрыли такие страны:

Португалия

Греция

Мальта

Испания

Болгария

Черногория

Антигуа и Барбуда

Доминиканская Республика

Сент-Китс и Невис

Гренада

Сент-Люсия

Может ли Евросоюз коллективно запретить въезд россиянам?

Подобные призывы к совместным действиям уже озвучивали несколько стран ЕС, включая Латвию, Эстонию, Финляндию, Польшу.

Так, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что представит план общеевропейских ограничений для россиян в конце августа на встрече с министрами иностранных дел других государств в Праге.

«Необходимо ввести базовое правило о закрытии въезда для граждан России в Европу, Эстония внесет это предложение», — отметил Рейнсалу, настаивая на необходимости прекратить выдачу туристических виз гражданам РФ и «прекратить шастанье [россиян] через границу». По мнению эстонского дипломата, выдача таких разрешений «немыслима в условиях военного времени».

9 августа его позицию поддержала премьер-министр Эстонии Каи Каллас, озвучившая резкое заявление в Твиттере. «Посещение Европы — это привилегия, а не право человека. Настало время прекратить туризм из России уже сейчас», — призвала Каллас.

Аналогичное предложение к ЕС за последние пять месяцев неоднократно повторял глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, требуя ввести запрет на туристические визы для граждан РФ.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий еще в апреле призывал «наложить решительные санкции на российское общество» и запретить выдачу россиянам любых виз, кроме гуманитарных. По мнению Моравецкого, обращаться за визу стоит разрешить лишь тем гражданам РФ, которые намерены покинуть Россию. «Не только он [Путин] ответственен [за войну] — все несут ответственность: и те, кто молчит, и те, кто поддерживает Путина», — заявил Моравецкий.

Финский премьер Санна Марин также поддерживают идею отменить туристические визы для граждан РФ и в этом контексте настаивает, что «наиболее важные решения необходимо принимать в ЕС сообща».

Финская газета Helsingin sanomat в конце июля обратилась за разъяснением в Еврокомиссию относительно возможности общеевропейского запрета на выдачу туристических виз россиянам. Издание приводит комментарий Еврокомиссии, согласно которому право «рассмотрения и принятия решений по заявлениям на получение краткосрочной шенгенской визы принадлежит государствам-членам, которые должны принимать решение по каждому заявлению в индивидуальном порядке».

В пресс-службе Еврокомиссии также уточнили, что визовые правила ЕС якобы не позволяют полностью прекратить выдачу виз россиянам. «Всегда есть группы людей, которым должны быть выданы визы: это гуманитарные случаи, члены семей [граждан ЕС], журналисты и диссиденты», — говорится в ответе комиссии на запрос финского издания.

При этом представители Еврокомиссии отказались сообщить, поднимался ли вопрос о запрете виз россиянам в процессе обсуждения новых пакетов санкций против России.

Там также напомнили, что еще 25 февраля Европейский Совет принял меры по частичной приостановке упрощения процедуры выдачи виз с Россией. Дипломаты, российские официальные лица и бизнесмены из РФ больше не могут пользоваться положениями об упрощении визового режима (касаются набора предоставляемых документов и оплаты за визу).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комменируя идею Владимира Зеленского о полном закрытии стран Запада для россиян, попытался убедить аудиторию в РФ, что такая изоляция России якобы невозможна. «К этому можно относиться только чрезвычайно негативно. Любые попытки изолировать россиян или Россию — это процесс, который не имеет перспектив. Душок у таких инициатив не очень хороший, если не сказать большего» — сказал Песков.

Однако в МИД России допускают, что уже в ближайшем будущем страны Европы коллективно перестанут выдавать россиянам шенгенские визы.

Москва при этом традиционно винит западные страны в «русофобии» и надеется, что в таком случае граждане РФ смогут претендовать на национальные визы отдельных стран ЕС.

«Даже если представить, что гипотетическая ситуация полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам станет реальностью, мы могли бы рассчитывать на возможности выстраивания визового взаимодействия на двусторонней основе с отдельными договороспособными европейскими странами», — озвучил позицию Кремля директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

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