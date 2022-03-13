Укрзализныця готова перевозить в элитном вагоне Медведчука детей и послеоперационных больных 13 марта, 01:13 Цей матеріал також доступний українською Вагон Медведчука (Фото:Слідство Інфо)

Укрзализныця готова национализировать вагон Виктора Медведчука и использовать его для перевозки детей и послеоперационных больных. Сейчас все салон-вагоны задействованы для эвакуации населения.

Об этом говорится в сообщении компании.

Сначала вагон будет нуждаться в техническом осмотре, который компания готова провести в сжатые сроки.

Сейчас все салон-вагоны Укрзализныци задействованы для эвакуации населения, в частности, маломобильных и детей, поэтому еще один вагон не будет лишним.

"Однако у компании много вопросов к интерьеру, поэтому к этому вагону будут допускаться исключительно пассажиры с проверенно устойчивой психикой, а с проводниками после рейса будут работать психологи", - заявили в компании.

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