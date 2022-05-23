Большая политика возвращается: СБУ и Медведчук начали уничтожать Порошенко 23 мая, 19:03

Чем жила страна 23 мая 2022 года

● Большая политика возвращается: СБУ и Медведчук начали уничтожать Порошенко. СБУ отчиталась, что задержанный по подозрению в госизмене Виктор Медведчук в ходе допроса рассказал о схеме вывода из госсобственности части магистрального нефтепродуктопровода Самара — Западное направление для дальнейшей прокачки через него дизтоплива. Кум Путина утверждает, что тогдашний президент Петр Порошенко не только обратился к нему с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений.

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«Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту — собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий… Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества — все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко», — заявил Медведчук. «За год работы трубопровод заработал для его владельцев вдвое больше средств, чем было вложено в его выкуп — до $42 млн. А с мая 2019 года, то есть после прекращения полномочий Порошенко, прокачка дизеля через магистраль прекратилась», — добавил задержанный.

● Медведчук также сообщил детали отладки в 2014—2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины с ОРДЛО. «В этом была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента и заканчивая министрами, стражами порядка и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему», — сказал он. В СБУ отметили, что задержанный назвал конкретные фамилии высокопоставленных чиновников, причастных к этой ситуации.

Показания Медведчука заставили «выйти в народ» и давно молчавшего главу СБУ:

● Баканов вымолвил слово. «В настоящее время Медведчук сотрудничает со следствием. И мы приветствуем готовность рассказать детали дел, по которым его обвиняют… Фактически он подтверждает доказательства, которые собрала СБУ, — заявил Иван Баканов, глава СБУ. — По нашему мнению, Медведчук дал очень важные показания, сказал много интересного, особенно о роли бывшего президента Украины Петра Порошенко».

● СБУ продолжает следственные действия с Медведчуком.

● Дело экс-президент — информдиверсия? Обвинения Медведчука в адрес экс-президента Петра Порошенко являются очевидной информационной диверсией в интересах РФ. Такое заявление сделали в порошенковской партии Евросолидарность: мол, на Банковой нарушают принцип внутриполитического единства в сложный для страны период. Сообщение СБУ соратники бывшего президента назвали ярким «политически мотивированным роликом с псевдосвидетельствами Медведчука». «Оплатой» за эти «свидетельства» был перевод в лучшие условия пребывания и обещания обмена", — сообщили в пресс-службе партии.

● «Враг не Порошенко, враг — путин. Война ясно показала, кто есть кто: кто боролся и борется за Украину, а кто хочет повторения вечных исторических сценариев раскола Украины изнутри. Мы государственники и убеждены: попытки разжечь в Украине внутренний конфликт играют только на руку Москве», — резюмировали в Евросолидарности.

К слову:

● Кум Кремлю не нужен. «Вряд ли можно говорить» о возможности обмена депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука на защитников с Азовстали, считает пресс-секретарь Кремля Песков. «Медведчук является гражданином Украины. Он не имеет отношения к России, и он не является военным», — сказал он.

● Трупов все больше. С начала войны армия РФ потеряла в Украине потеряла около 29,2 тыс. своих солдат, подсчитали в Генштабе ВСУ. А за последние сутки смерть нашил 150 оккупантов.

Также оккупанты лишились почти 9 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 1293 ед., боевых бронированных машин — 3166 ед., артсистем — 604 ед., РСЗО — 201 ед., средств ПВО — 93 ед., самолетов — 204 ед., вертолетов — 170 ед., и многого другого.

● В среднем суточные потери живой силы у оккупантов составляют около 300 солдат. Если верить словам Владимира Зеленского, за это ВСУ платят жизнями примерно сотни украинских воинов.

● Для РФ Украина уже стала вторым Афганистаном. За три месяца войны против Украины армия страны-агрессора понесла потери, сравнимые с потерями девятилетней советской кампании в Афганистане. Об этом сказано в сводке Минобороны Великобритании.

По данным ведомства, к столь значительным потерям армии РФ привели плохая тактическая подготовка на уровне отдельных подразделений, привычка командования повторять и углублять ошибки, а также недостаточная поддержка с воздуха.

● Ранее российская общественность, по оценкам британцев, проявляла чувствительность к большим потерям своей страны в ходе военных кампаний. «По мере роста потерь в Украине они будут становиться все более очевидными и недовольство общественности войной и готовность заявлять об этом может вырасти», — сказано в сводке.

● В ходе российского наступления на Донбассе потери России продолжают расти, добавили в британском Минобороны.

● Самая горячая точка. Российские оккупанты бросили все силы на захват Северодонецка, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. «Рашисты не оставляют попыток прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области. Все силы орки бросили на захват Северодонецка. Вечером россияне хотели подойти поближе к городу через села Пурдовка и Александровка, шли бои. Безуспешно для орков. Ночью росармия начала штурмовать Тошковку. Бой продолжается до сих пор», — написал он в ФБ.

● Кремль собрал все, что мог. Журналисты российского оппозиционного онлайн-издания Проект определили более 150 подразделений армии РФ, которые участвуют в войне, и установить личности 166 командиров вторжения. «Все они собраны в нашей базе, которая многое объясняет про эту „специальную военную операцию“. Становится понятнее, почему у армии низкий боевой дух, из-за чего военные занимаются мародерством и каков масштаб российского вторжения», — заявили журналисты.

● В базу попали командиры бригад, полков, дивизий, армий, а также высшие чиновники минобороны и генштаба. «Мы выяснили, сколько из них связаны с Украиной, обнаружили у офицеров огромное количество долгов и штрафов ГИБДД, выяснили, сколько они зарабатывают, узнали их средний возраст и уровень образования», — рассказали в Проекте.

● В издании заявили, что в войне участвуют все способные идти в наступление подразделения российской армии: «Все сухопутные армии, все наступательные силы ВДВ, все соединения разведки, морская пехота всех четырех флотов, самоходная артиллерия, бомбардировочная, штурмовая и истребительная авиация. Более того, их стянули со всей страны».

● По информации Проекта, на войну отправили даже 15-ю Александрийскую мотострелковую бригаду из поселка Рощинский Самарской области — единственное миротворческое соединение в стране, которое РФ может направлять для решения международных конфликтов под эгидой ООН.

● Первый приговор для оккупанта. Соломенский райсуд Киева признал сержанта Вадима Шишимарина, плененного российского военнослужащего, виновным в убийстве мирного жителя Сумщины и приговорил его к пожизненному заключению.

● По данным следствия, 28 февраля 21-летний оккупант, отступая вместе с сослуживцами, убил безоружного жителя поселка Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Мужчина скончался на месте, в нескольких десятках метров от своего дома.

● «Безусловно, нас тревожит судьба нашего гражданина, — заявил по этому поводу кремлевский спикер Песков. — Но у нас нет много возможностей для защиты его интересов на месте. Потому что фактически не ведется деятельность загранучреждений», — сказал он.

● Белорусский диктатор пытается кинуть диктатора российского. Белорусский диктатор Лукашенко направил генсеку ООН письмо, в котором заявил, что Беларусь якобы не является агрессором в войне РФ против Украины. «Мы — не агрессоры, как нас пытаются представить некоторые государства. Беларусь никогда не была инициатором каких-либо войн или конфликтов. Но мы и не предатели», — написал он. И добавил, что Беларусь «искренне и неизменно остается приверженной задаче скорейшего примирения».

● Именно с территории Беларуси наступали на Киев войска армии РФ, оттуда же летят ракеты и стартовала вражеская авиация. А сейчас там проходят некие экстренные учения.

● На Путина уже было покушение? После начала войны на российского диктатора Владимира Путина было совершено покушение. Об этом рассказал Кирилл Буданов, начальник ГУР отечественного Минобороны (и один из главных «поставщиков» сенсаций в Украине): «На Путина были покушения… На него было даже покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа не так давно. Это не публичная информация. Абсолютно неудачное покушение, однако оно реально имело место».

● От Кремля бегут бывшие. Оказавшаяся под угрозой санкций экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль срочно покинула совет директоров государственной российской Роснефти. Ранее по той же причине из руководства Роснефти бежал бывший немецкий канцлер Герхард Шредер.

И еще:

● Российский дипломат покинул русский корабль. Сотрудник постоянного представительства России при ООН в Женеве Борис Бондарев подал в отставку, заявив, что ему «никогда не было так стыдно». Об этом сообщила The Guardian. Дипломат осудил российского диктатора за его агрессивную войну против Украины. И раскритиковал МИД РФ, где он проработал 20 лет, за растущий «уровень лжи и непрофессионализма».

● Бондарев заявил, что «те, кто задумал эту войну, хотят только одного — навсегда остаться у власти, жить в помпезных безвкусных дворцах, плавать на яхтах, сравнимых по тоннажу и стоимости со всем российским флотом, наслаждаясь неограниченной властью и полной безнаказанностью». «Для достижения этой цели они готовы принести в жертву столько жизней, сколько потребуется. Тысячи русских и украинцев уже погибли только ради этого», — заявил он.

● Партизаны продолжают борьбу. В оккупированном Мелитополе украинские партизаны подорвали железнодорожные пути, по которым происходит снабжение российской оккупационной армии. Об этом сообщило местное издание РИА Мелитополь. На место происшествия оккупанты отправили бронепоезд и группу автоматчиков, которые проводили зачистку территории.

● Ранее в Мелитополе народные мстители уничтожили двух высокопоставленных оккупантов, а также повредили бронепоезд.

● Нужны супер-санкции против Москвы. Выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент Владимир Зеленский призвал страны Запад ввести максимально жесткие санкции против РФ. Но таких, по его мнению, пока нет. «А они должны быть. Эмбарго на российскую нефть. Полная блокировка российских банков без исключений. Полный отказ от российского IT-сектора. Полное прекращение торговли с агрессором», — подчеркнул украинский лидер.

● По мнению Зеленского, это должен быть такой прецедент санкционного давления, который еще десятилетиями будет работать на поддержание мира.

● Остановить русское мародерство по-крупному. Владимир Зеленский на площадке Давоса призвал мир помочь Украине в борьбе с экспортом Россией краденого украинского зерна. «Зерно ежедневно воруется российскими военными, потом перевозится кораблями в те или иные страны. Мы стараемся очень быстро реагировать. Мы работаем на уровне МИД, с посольствами тех стран, которые не являются дружественными», — сказал он.

● «Думаю, если ты понимаешь, откуда это зерно, откуда везет Россия, как ты можешь его покупать нелегитимно и только потому, что оно продается даром?» — добавил Зеленский.

● А еще Зеленский рассказал, что под завалами в поселке Десна на Черниговщине, по которому оккупанты 17 мая ударили ракетами (там расположена учебка ВСУ) спасатели обнаружили 87 погибших.

● Москва отказалась от Газпрома. Польша досрочно расторгает соглашение с РФ по поставкам газа из-за российского вторжения в Украину. Об этом в Twitter сообщила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва: «Агрессия России в отношении Украины подтвердила верность решимости польского правительства стать полностью независимым от российского газа. Мы всегда знали, что Газпром — ненадежный партнер».

● В рамках соглашения, рассчитанного на весь 2022-й, Польша могла получать из РФ до 10 млрд кубометров газа.

● Аэрофлот начнет разбирать своих. Из-за санкций российский Аэрофлот вынужден будет уже через три месяца приступить к разборке отдельных самолетов на запчасти. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов IBA.

● Авиапарк группы Аэрофлота состоит из 350 самолетов, большинство из которых — Boeing и Airbus. По оценкам экспертов, компания не сможет поддерживать эти воздушные суда в рабочем состоянии, не разобрав часть из них. Также перевозчик не сможет в ближайшее время заменить имеющиеся у него иностранные самолеты на их аналоги российского производства.

● Из-за санкций, наложенных на транспортную отрасль РФ, с перевозчиками страны-агрессора отказались сотрудничать Airbus и Boeing. Также Аэрофлот вынужденно сократили количество своих маршрутов: до войны российский перевозчик летал в 56 стран, а в середине мая — лишь в 13.

● Экономике будет тяжело. Агентство Moody’s понизило долгосрочные рейтинги правительства Украины в иностранной и нацвалюте, а также рейтинги приоритетного необеспеченного долга в иностранной валюте с Caa2 до Caa3 и изменило прогноз на негативный. Это «обусловлено повышенными рисками устойчивости государственного долга Украины из-за вторжения России, идущего к более затяжному военному конфликту, чем первоначально ожидало агентство, что увеличивает вероятность реструктуризации долга и убытков для частных кредиторов».

● Moody’s ожидает, что реальный ВВП Украины в 2022 году сократится примерно на 35%. При этом, агентство полагает, что хоть экономика страны и начнет постепенно восстанавливаться с 2023-го, однако могут быть некоторые «необратимые» потери ВВП, даже если будет оказана значительная внешняя поддержка.

● Moody’s оценивает потребности Украины в финансировании в 2022 году примерно в $50 млрд (35% ВВП 2022 года) и прогнозирует рост госдолга примерно до 90% ВВП с примерно 49% на конец 2021 года.

● Пусть коллаборанты заплатят за войну. Президент Владимир Зеленский подписал закон о конфискации активов тех, кто поддерживает войну РФ против Украины. «Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, так или иначе поддерживающих агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов. Закон предусматривает четкую инструкцию для органов, ответственных за этот процесс. Надеюсь на продуктивное взаимодействие всех его участников», — пояснил глава государства.

● Искать активы и обращаться в суд станет, скорее всего, Минфин.

● Тех, кто помогает, стало больше. Стартовала вторая — теперь уже онлайн — встреча министров обороны четырех десятков стран, помогающих Украине (первая произошла в прошлом месяце на авиабазе Рамштайн в Германии). Теперь к ней присоединились представители еще нескольких государств: Австрии, Боснии и Герцоговины, Колумбии, Ирландии и Косово. И теперь это 44 министра обороны, в том числе украинский Алексей Резников, а также представители ЕС и НАТО.

● Глава Пенгатона Ллойд Остин отметил прогресс, достигнутый после предыдущей встречи, в частности, передачу Австралией, Канадой и Великобританией военной техники Украине. Первые две передали гаубицы M777, а Великобритания — ракеты Brimstone и «систему обороны ближнего действия».

И для финала:

● Пограничник, который послал корабль. Сегодня освободили из плена украинского пограничника со Змеиного — настоящего автора крылатой фразы о русском корабле (но имя его не разглашают). Ранее таковым считали морпеха Роман Грибова, которого освободили из рук оккупантов в конце марта. В Госпогранслужбе объяснили, что Грибов был прикрытием, — мол, если бы враги узнали правду, они могли бы и не освободить пограничника.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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