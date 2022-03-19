В Украине заработали лагеря для военнопленных оккупантов 19 марта, 03:21 Цей матеріал також доступний українською Ирина Венедиктова (Фото:facebook.com/irina.venediktova)

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подтвердила, что в Украине начали функционировать лагеря для военнопленных российских оккупантов. Лагеря обеспечивают централизованное содержание.

Об этом она рассказала в интервью BBC Украина.



Также она отметила, что за пленных отвечает специально созданный правоохранительный орган, Военная служба правопорядка.



«Таборы позволят централизованно удерживать военнопленных соблюдая все нормы международного гуманитарного права», — отметила Венедиктова.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что некоторые пленные российские срочники отказываются возвращаться в Россию.

По данным Генерального штаба ВСУ, за 21 день полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 14 тысяч человек личного состава, 444 танка, 86 самолетов, 864 единицы автомобильной техники.

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