Отказался сотрудничать с врагом. Оккупанты похитили мэра Мелитополя — Геращенко 11 марта, 16:21 Цей матеріал також доступний українською Иван Федоров (Фото:Ivan Fedorov / Facebook)

Мэр Мелитополя Иван Федоров был похищен оккупантами днем 11 марта, сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Геращенко уточнил, что мэр отказался сотрудничать с российскими оккупантами.

«Только что в Мелитополе группой оккупантов из 10 человек был похищен мэр города Иван Федоров, который отказался от сотрудничества с врагом. Во время похищения, ему надели пластиковый мешок на голову», — написал он.

По информации советника министра внутренних дел, враги задержали Федорова в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял украинский флаг.

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