Мэра Мелитополя обменяли на российских срочников — ОП 17 марта, 00:06 Цей матеріал також доступний українською Иван Федоров находился в заложниках у оккупантов (Фото:Иван Федоров/Facebook)

Пресс-секретарь главы Офиса президента Даша Заривна заявила, что мэра Мелитополя Ивана Федорова освободили из плена оккупантов, обменяв его на девятерых пленных российских срочников.

В эфире украинского ТВ она отметила, что Федоров находился в плену пять дней. Оккупанты склоняли его к сотрудничеству.

«Сейчас очень много вопросов по поводу деталей его содержания в плену и того, как произошло освобождение. Более пяти дней похитители удерживали мэра, принуждая к сотрудничеству, но он не подчинился. За него Россия получила девять своих пленных солдат 2002−2003 годов рождения. Это фактически дети, срочники, которых, по словам российского минобороны, в Украине нет. Но весь мир опять видит, что их там есть», — заявила Заривна.

11 марта мэра Мелитополя Федорова похитили российские оккупанты. Он отказался сотрудничать с армией РФ.

12 марта президент Владимир Зеленский заявил, что к мэру Мелитополя Ивану Федорову применяют пытки, чтобы он заявил на видео свою поддержку оккупационным властям РФ.

16 марта Федоров был освобожден.

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