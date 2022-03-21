«Понимают, что пушечное мясо». В МВД фиксируют случаи сдачи в плен российских подразделений вместе с техникой под гарантии безопасности 21 марта, 05:22 Цей матеріал також доступний українською Русский пленный (Фото:Volodymyr Zolkin/YouTube)

МВД Украины отмечает случаи сдачи в плен российских подразделений вместе с техникой под гарантию безопасности. Они понимают, что в РФ их никто не ждет.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире общенационального телемарафона.

«Мы уже отмечаем случаи сдачи в плен, когда добровольно подразделения РФ выходят на наших военных и провозглашают, что они хотят сдаться в плен, что они не участвуют в активных боевых действиях — вместе с техникой, в том числе с танками. Они уже переходят, кажется, под гарантии безопасности, осознавая, что там их никто не ждет. Их действительно пускают как пушечное мясо командиры», — сказал он.

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Кроме того, он добавил, что россияне едут на войну либо от безысходности, либо в надежде не вступать в бой.

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