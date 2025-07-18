Умеров назначен секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины
Ранее Умеров занимал должность главы Минобороны Украины (Фото: Рустем Умєров / Rustem Umerov / Facebook)
Президент Владимир Зеленский в пятницу, 18 июля, назначил Рустема Умерова секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины.
Соответствующий указ № 496/2025 опубликован на сайте президента.
Также Зеленский подписал указ об увольнении Александра Литвиненко с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Умеров был министром обороны с сентября 2023 года. До этого он возглавлял Фонд госимущества и заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
17 июля министром обороны стал Денис Шмыгаль, который ранее работал премьер-министром Украины с 4 марта 2020 года — дольше всех его предшественников на этой должности. За кандидатуру Шмыгаля на должность главы Минобороны Украины проголосовали 267 народных депутатов.
Народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что Умерова планировали назначить послом Украины в США, но его кандидатуру, по словам нардепа, не согласовали в Вашингтоне.
