«Оптимальный вариант». Климкин — о плюсах Умерова на посту посла в США и его важнейшей задаче

16 июля, 09:08
Поделиться:
Климкин считает, что Умеров — оптимальный вариант среди кандидатур на должность посла Украины в США (Фото: Рустем Умєров / Rustem Umerov / Facebook)

Климкин считает, что Умеров — оптимальный вариант среди кандидатур на должность посла Украины в США (Фото: Рустем Умєров / Rustem Umerov / Facebook)

Автор: Алексей Тарасов

Уже вскоре главу Минобороны Рустема Умерова, скорее всего, отправят послом в США вместо Оксаны Маркаровой. Насколько это удачная замена, в эфире Radio NV рассказал дипломат, бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

 — Что самое важное сейчас будет необходимо от посла в США? Что бы вы отметили?

— Прежде всего поддержание контакта с ключевыми персоналиями в администрации [президента США Дональда Трампа], которые будут отвечать в дальнейшем за Украину.

Реклама

Теги:   Рустем Умеров Оксана Маркарова Посольство Украины в США США Украина-США Радио NV

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies