Климкин считает, что Умеров — оптимальный вариант среди кандидатур на должность посла Украины в США (Фото: Рустем Умєров / Rustem Umerov / Facebook)

Уже вскоре главу Минобороны Рустема Умерова, скорее всего, отправят послом в США вместо Оксаны Маркаровой. Насколько это удачная замена, в эфире Radio NV рассказал дипломат, бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

— Что самое важное сейчас будет необходимо от посла в США? Что бы вы отметили?

— Прежде всего поддержание контакта с ключевыми персоналиями в администрации [президента США Дональда Трампа], которые будут отвечать в дальнейшем за Украину.