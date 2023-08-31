Обмены пленных, участие в переговорах с РФ и годы борьбы за права крымских татар: кто такой Рустем Умеров, который может возглавить Минобороны 31 августа, 12:07 Сюжет В 2019 году Рустем Умеров был избран народным депутатом от Голоса, с сентября 2022-го возглавляет Фонд госимущества (Фото:Пресс-служба партии Голос)

Действующий глава Фонда госимущества Украины, бывший нардеп от Голоса Рустем Умеров может вскоре заменить Алексея Резникова на посту министра обороны Украины.

Информация об этом появилась 31 августа. Об Умерове как наиболее вероятном кандидате в министры обороны сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк, а также источники Украинской правды в правительстве и Верховной Раде. По их данным, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский уже встречался с Умеровым, обсудив результаты работы Фонда госимущества.

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Как пишет УП, парламент может рассмотреть отставку Алексея Резникова уже на следующей неделе. Впоследствии его могут назначить послом в Великобританию, сообщили нардепы Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.

NV напоминает, что стоит знать о 41-летнем Рустеме Умерове, который может стать первым представителем крымских татар во главе Министерства обороны Украины.

Депортация семьи, возвращение в Крым и образование

Рустем Умеров родился в 1982 году далеко от родного Крыма — в городе Самарканд тогдашней Узбекской ССР (ныне Узбекистан). Он родом из семьи крымских татар, которую в мае 1944 года силой депортировали из Алушты во время осуществленного сталинским режимом геноцида — принудительного выселения этнического населения полуострова.

«Мои деды были первыми из крымских татар Алушты, которые учились в первой крымскотатарской школе и знали русский язык. После школы дед Сейт-Ибраим работал писарем, а впоследствии стал Алуштинским сельским головой. Позже он занимался международной торговлей и даже открыл одну из первых кофеен в Алуште. Другой прадед Амет Мустафа был имам-хатыбом первой Алуштинской мечети. На современном языке это консультант по вопросам права», — рассказывал Умеров в одной из своих колонок в 2021 году, выступая за утверждение украинского закона о коренных народах.

Семья Рустема Умерова — в частности его родители и старший брат — смогли вернуться в Крым лишь во время процесса репатриации крымских татар на фоне развала СССР.

Он окончил Крымскую гимназию-интернат для одаренных детей в Бахчисарайском районе, был стипендиатом Программы обмена будущих лидеров (Future Leaders Exchange Program, FLEX), которую организует Бюро по делам образования и культуры Государственного департамента США. Программа предоставляет школьникам стипендии, которые дают им возможность путешествовать в США, учиться в американской школе в течение одного академического года и проживать в местной семье.

Высшее образование Умеров получил в Национальной академии управления в Киеве (диплом бакалавра по специальности «экономика», диплом магистра — по специальности «финансы»). Еще в студенческие годы продолжал участвовать в международных проектах и сообществах: Канадско-украинской парламентской программе, Американо-украинской программе лидерства, приобщался к работе Европейского молодежного парламента, Европейского студенческого форума AEGEE, Европейской ассоциации студентов-юристов и т. д.

Сейчас Рустем Умеров имеет собственную семью, он женат и воспитывает троих детей.

Карьера, общественная и правозащитная активность до избрания в Раду

В 2004—2010 годах Рустем Умеров работал в компании lifecell, где прошел путь от начальника управления до начальника департамента. Также руководил направлениями юридической поддержки и логистики.

В 2010—2013 годах был управляющим директором в компаниях ICG Investments и iCapital.

Впоследствии Умеров вместе с братом Асланом Омер Кырымлы начали сами заниматься инвестиционной деятельностью, основав инвесткомпанию ASTEM. Она управляла инвестициями в сферах коммуникаций, информационных технологий и инфраструктуры. А основанный ими фонд ASTEM Foundation является одним из доноров программы Ukrainian Emerging Leaders Стэнфордского университета (США). Программа была разработана для подготовки украинских политических деятелей, юристов, социальных предпринимателей, бизнесменов, а также лидеров общественных организаций. К примеру, годы спустя благодаря поддержке ASTEM Foundation был отремонтирован рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, захваченный Россией в ноябре 2018 года Россией в районе Керченского пролива.

В 2012 году Рустем Умеров также стал соучредителем и членом правления Крымской международной бизнес-ассоциации.

На протяжении всех этих лет он продолжал прилагать усилия для сохранения крымскотатарской культуры и расширения возможностей ее представителей в Украине.

Фото: QHA / QIRIM.News

Так, в 2007 году Умеров был одним из основателей общественной организации Землячество крымских татар и международной организации Bizim Qırım, цель которой — сохранить национальные интересы, способствовать восстановлению политических, социально-экономических, культурных, языковых и религиозных прав крымскотатарского народа.

В 2014 году стал соучредителем благотворительного фонда Эвкаф, который оказывал помощь в развитии мусульманских общин и способствовал их гражданской активности.

Кроме того, Рустем Умеров был делегатом Курултая крымскотатарского народа пятого (2007 год) и шестого (2012 год) созывов.

С 2007 года — советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, был его помощником-консультантом на общественных началах в пятом, шестом, седьмом и восьмом созывах Рады.



В 2012 году также был доверенным лицом кандидата в народные депутаты в 10 округе в АР Крым Ахтема Чигойза.

Кроме того, Умеров является соучредителем и входит в попечительский совет Фонда национального благосостояния Крыма. Это международная благотворительная организация, которая финансирует стратегические национальные программы и поддерживает наименее социально защищенных крымских татар.

В течение многих лет Рустем Умеров также был одной из ключевых фигур в вопросах обмена крымских политзаключенных и военнопленных. «Все переговоры начинались в 2014 году. Появились политзаключенные, и я был человеком, который, по сути, курировал это направление от Меджлиса», — рассказывал он в интервью УП.



Избрание нардепом и работа в парламенте

На парламентских выборах 2019 года Рустем Умеров был впервые избран народным депутатом Украины от партии Голос (баллотировался под № 18 в списке как беспартийный).

За время своей работы в парламенте Умеров выполнял немало функций в разных ролях, в частности как:

секретарь парламентского комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым;

заместитель руководителя постоянной делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы;

сопредседатель групп по межпарламентским связям с Саудовской Аравией и Турцией;

сопредседатель депутатского объединения Крымская платформа ( с 2020 года) — именно оно разрабатывает законопроекты, касающиеся временно аннексированного полуострова, инициативы по крымским политзаключенным и санкциям;

с 2020 года) — именно оно разрабатывает законопроекты, касающиеся временно аннексированного полуострова, инициативы по крымским политзаключенным и санкциям; член групп дружбы по межпарламентским связям с Израилем, КНР, Великобританией, США, Японией и Канадой;

с сентября 2020 года — член группы по разработке государственной стратегии деоккупации Крыма и Севастополя, которая была создана при СНБО. На основе ее наработок еще до вторжения РФ была утверждена Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма.



За время работы депутатом Рустем Умеров зарегистрировал в соавторстве с другими нардепами почти 100 законопроектов, в частности способствовал принятию или продвижению таких документов:

законопроекта об отмене свободной экономической зоны Крым, в котором было прописано, что Украина не будет поставлять воду в Крым до момента его деоккупации;

законопроектов о коренных народах ( принят в июле 2021) и о статусе крымскотатарского народа;

принят в июле 2021) и о статусе крымскотатарского народа; постановления Верховной Рады по « незаконного задержания первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и других представителей крымскотатарского народа» Россией в оккупированном Крыму;

незаконного задержания первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и других представителей крымскотатарского народа» Россией в оккупированном Крыму; обращение Верховной Рады относительно почтениями памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и осуждения нарушений прав и свобод крымских татар Россией к ООН, Европейскому Парламенту, парламентским ассамблеям Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, Организации черноморского экономического сотрудничества, правительствам и парламентам государств мира ( обращение поддержали более 300 депутатов Рады);

обращение поддержали более 300 депутатов Рады); парламентские слушания по деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя, наработки которых должны были стать частью Стратегии развития Украины-2030.

В августе 2021 года Владимир Зеленский наградил Рустема Умерова орденом За заслуги III степени.



Переговоры с РФ, отравление, Фонд госимущества: деятельность после полномасштабного вторжения России

Весной 2022 года Рустем Умеров, тогда еще нардеп, вошел в состав делегации Украины, которая приняла участие в нескольких раундах переговоров с Россией. Он присутствовал как на переговорах в Беларуси, так и на этапе переговоров в Стамбуле (29 марта 2022 года), где Украина впервые озвучила инициативу относительно будущих гарантий безопасности.

Тогда он так рассказывал NV о своих впечатлениях от контактов с россиянами: «Поскольку Россия — страна абсолютной вертикали, то российские переговорщики приезжают с определенным мандатом. Часто есть непонятный мне стереотип, что есть якобы сильные россияне, которые ставят нам условия, а украинцы на них якобы должны реагировать. Это не так. У нас очень затратные эмоционально переговоры, но мы никогда не будем в позиции слабого. Люди, которые идут на эти переговоры, очень хорошо понимают, куда они идут, мы защищаем свою страну, свои дома, это уже дает нам конкурентное преимущество. Мы говорим о фактах, происходящих на нашей земле, мы высказываем свое мнение. Ну и надо понимать, что позиции, сформированные российскими переговорщиками, с терминами „нацисты“, „угроза России“ в отношении Украины, где Россия развязала и ведет разрушительную войну, действительно выглядят вне логики и рациональности. Их сложно, но надо сталкивать с объективной реальностью».

Тогда же Умеров пролил свет на роль российского олигарха Романа Абрамовича в этих контактах, назвав его человеком, который «с одной стороны, ведет медиацию этого процесса, с другой стороны, как человек без дипломатического бэкграунда, помогает наладить неформальный канал коммуникации».

Впоследствии депутат рассказывал, что слухи о его отравлении в период переговоров с РФ действительно имели под собой основание. «Такое произошло. Где произошло, как произошло, каким образом это произошло, с кем это было и так далее, я не хочу отвечать. Работают еще коллеги по этому направлению», — говорил Умеров осенью 2022 года в интервью NV.

Рустем Умеров был одним из тех, кто способствовал проведению большого обмена пленными в сентябре 2022 года, когда Украина вернула 215 человек, среди которых были 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров Азова. России тогда передали 55 человек, включая Виктора Медведчука. В частности Умеров рассказывал, как удалось привлечь к этому обмену Саудовскую Аравию и Турцию.



7 сентября 2022 года Верховная Рада назначила Рустема Умерова новым главой Фонда государственного имущества Украины. Предыдущего главу ФГИ Дмитрия Сенниченко парламент уволил еще 17 февраля 2022-го, за несколько дней до начала большой войны с РФ.

Объявляя о планах Фонда на 2023 год, Умеров называл главным приоритетом привлечение как можно большего количества инвестиций. «Все деньги, которые зарабатывает ФГИУ, идут на усиление Сил обороны. Чем больше денег заработает Фонд, тем больше вооружения закупит страна. Для этого должны эффективнее использовать государственные ресурсы. Стратегически важные активы — сохранять и развивать, получать дивиденды. Убыточные — ликвидировать или продать», — объяснял свою стратегию новый руководитель Фонда. По его оценке в недавнем интервью Forbes, во время большой войны малая приватизация принесла рекордные 2,1 млрд грн. В течение предыдущих девяти лет средний результат составлял примерно 400 млн грн.

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Напоминая, что Украина имеет более 3 600 госпредприятий, Умеров назвал около 2000 из них неликвидными, которые «существуют лишь на бумаге». «Их команда ФГИУ планирует ликвидировать. Остальные активы выставим на прозрачные аукционы и найдем эффективных собственников. В собственности государства оставим до 2% предприятий — стратегических государственных активов. Они должны генерировать прибыль и стать основой Суверенного фонда — нового источника привлечения международных инвестиций», — анонсировал Умеров.

Летом 2023 года Фонд госимущества под его руководством начал приватизацию активов, изъятых у российских олигархов. «Агрессор должен быть наказан. Бывшие российские активы будут работать на восстановление Украины и развитие ее экономики», — заявил по этому случаю Умеров. Он пояснял, что в этом году Фонд планирует распродать около 100 таких активов, в основном недвижимость и автомобили.

Рассказывая Украинской правде о своем назначении в Фонд госимущества — вопреки тому, что до этого он концентрировался в основном на вопросах прав человека — Умеров рассказал, что Зеленский предложил ему такую идею во время совещания о возвращении пленных. «Президент до этого знал, что я занимался экономическими вопросами. […] Сказал: «Мы благодарны за то, что ты делаешь, есть такое предложение. Но, пожалуйста, также поддерживай все те инициативы, которые уже начаты», — пересказал разговор Умеров. «Экономический сектор — это так же сектор безопасности, поэтому [я] согласился», — отметил действующий руководитель Фонда, который теперь имеет шансы возглавить весь сектор безопасности Украины на посту главы Минобороны.