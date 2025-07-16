Показательное обновление власти, усиление позиций второго лица в государстве, борьба с «кадровым МакДональдзом» в Минобороны, — NV вместе с представителями команды президента и экспертами разобрался с причинами, которые заставили Зеленского перетасовать лицо исполнительной власти .

Большие кадровые ротации в Кабмине стартовали: профильный комитет Верховной Рады уже одобрил отставку Дениса Шмыгаля, самого выносливого премьера в украинской истории. Теперь парламент должен поддержать это решение, изменить статус некоторых действующих вице-премьеров и министров, а затем взяться за назначение нового состава правительства, которое возглавит первая вице-премьерка Юлия Свириденко. В то же время ее бывший шеф пойдет руководить министерством обороны.

Реклама

Почему президент Владимир Зеленский неожиданно убрал Шмыгаля с должности, которую тот занимал дольше пяти лет, ни разу не вызвав открытого недовольства главы государства? И почему теперь Кабмином будет руководить именно Свириденко, которая до этого занималась экономикой?