Ускоренная процедура. Украина полностью заполнила опросник по вступлению в ЕС — Жовква 17 апреля, 20:25 Цей матеріал також доступний українською Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква (Фото:Igor Zhovkva/Facebook)

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщил, что опросник по вступлению в ЕС заполнен полностью.

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«Как и обещал президент главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, когда она посещала 9 апреля Украину, в течение недели украинская сторона заполнила опросник», — сообщил Жовква в эфире телемарафона.

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Он уточнил, что после получения заполненного опросника Европейская комиссия будет готовить рекомендацию относительно выполнения Украиной копенгагенских критериев вступления в ЕС.

«Ожидаем, что на основе той информации, которую мы подали, такая рекомендация будет позитивной, а далее мяч будет на стороне государств-членов ЕС. В июне состоится заседание Европейского Совета, всех стран и руководства ЕС, и на этом заседании мы ожидаем предоставления Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС» — добавил он.

Жовква подчеркнул, что речь идет об ускоренной процедуре. Также, по его словам, на данный момент в Евросоюзе нет стран, которые бы не поддерживали вступление Украины в ЕС.

Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по поводу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре. Следом за Украиной заявку на вступление в ЕС подали Грузия и Молдова.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над выводом относительно членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, вывод Европейской комиссии будет подготовлен в течение нескольких месяцев. Он будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение по поводу следующих шагов.

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