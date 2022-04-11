Европа будет рядом. Какими станут новые санкции и когда Украина вступит в ЕС — эксклюзивное интервью НВ с президентом Еврокомиссии 11 апреля, 13:08 Цей матеріал також доступний українською Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, объясняет, почему Украина нужна ЕС, и почему Брюссель оказывает Киеву масштабную финансовую помощь.

Президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен посетила Киев 8 апреля, чтобы встретиться с политическим руководством Украины и выразить свою поддержку народу, противостоящему нашествию Москвы. Также она посетила город Буча в Киевской области, где после освобождения были раскрыты ужасающие факты преступлений российских оккупантов против мирного населения.

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Во время визита в Бучу фон дер Ляйен сопровождал украинский премьер Денис Шмигаль, а сразу после того президент ЕК встретилась с главой государства Владимиром Зеленским. Все это произошло на фоне новостей о том, что Украина ускоренным темпом идет к тому, чтобы стать членом ЕС, а сам Евросоюз оказывает официальному Киеву экономическую поддержку на миллиарды евро.

Фон дер Ляйен — бывший министр обороны Германии, поэтому хорошо понимает важность укрепления обороноспособности Украины в эти дни, когда вооруженные силы РФ продолжают боевые действия против ВСУ. Возглавив Еврокомиссию в 2019 году, она постепенно расширяла важность этого института в системе власти ЕС. Именно ЕК была двигателем экономической поддержки Старого Света во время коронакризиса.

Еврокомиссия продолжает выполнять свою функцию координатора программ помощи для Украины — ее государственных органов, экономики, вооруженных сил, общества. Евросоюз уже принял миллионы украинских граждан и готов сделать так, чтобы те чувствовали себя в ЕС как дома — работали, получали зарплаты, а их дипломы, при необходимости, были бы признаны в Европе.

Евросоюз еще давит на Россию — прежде всего с помощью санкций. Недавний пятый пакет ограничений, например, отрезал крупный российский государственный банк ВТБ от европейской финансовой системы.

Каких антироссийских санкций следует ожидать в ближайшем будущем, когда Украина вступит в Евросоюз, актуален ли вопрос введения евро для украинской финансовой системы и почему Брюссель верит в победу Украины в войне — об этом президент Еврокомиссии рассказала НВ.

— Поддержка Европейским Союзом Украины, ее независимости и территориальной целостности во время войны стала неожиданностью не только для России и Владимира Путина, но и для многих украинцев, думавших, что ЕС разделен после миграционного кризиса, Brexit и других событий. Как вам, Президенту Европейской комиссии, удалось построить общеевропейский консенсус по Украине и ее будущему?



— Украина отстаивает наши ценности, суверенитет, территориальную целостность, достоинство человека и демократию. Мы отстаиваем это убеждение. На самом деле, Путин серьезно просчитался, насколько сильным и единогласным будет ответ Европы на его жестокое и неоправданное вторжение. Он пытался посеять между нами раздор. Он достиг прямо противоположного. ЕС никогда еще не был столь единодушен в своей цели. И этой целью стала поддержка Украины и мужественных людей.

Начиная с 2014 года, ЕС и Украина развили прочные связи, основанные на нашей общей истории и общих ценностях. Соглашение об ассоциации сблизило наши экономики и общества. И сейчас возможность принятия Украины в наш Союз была запущена благодаря заявке, которую подал Президент Владимир Зеленский.

— Объясните свое видение войны РФ против Украины. Российская армия и ее агрессивные действия нанесли такой ущерб Украине, ее народу и экономике, что для восстановления после окончания войны могут понадобиться годы. Верите ли вы, что Украина восстановит мир на своей суверенной территории? И что для этого нужно?

— Россия развязала жестокую и безжалостную войну не только против мужественных вооруженных сил, но и против гражданского населения Украины. История запечатлеет решительность и мужество украинского народа, отстаивающего свою свободу и независимость. Неоправданная война Путина терпит поражение. И мы будем стоять бок о бок с Украиной в ее восстановлении так долго, как это потребуется. Ведь члены семьи заботятся друг о друге.

Сейчас все наши усилия сосредоточены на том, чтобы прекратить кровопролитие и предоставить Украине жизненно важную гуманитарную и финансовую помощь. Мы также будем рядом во время восстановления.

— Как политический лидер Европейского Союза, чувствуете ли вы, что Европа остается достаточно консолидированной в отношении Украины, которая действительно ведет сложную, технически изнурительную войну против российской армии, имеющей больше личного состава, больше танков и больше бронетехники?

— Россия может иметь больше оружия, но у нее нет мужества народа Украины, который борется за свободу. Как и большинство стран мира, мы стоим на стороне Украины.

Европа продемонстрировала беспрецедентную солидарность с Украиной.

Мы мобилизуем мощь нашей экономики, чтобы заставить Путина заплатить огромную цену, в частности путем внедрения жестких санкций, наносящих серьезный удар по экономике России.

Мы присылаем Украине вооружение. Мы усиливаем нашу экономическую поддержку Украины.

И, конечно, мы с радостью приветствуем 4 миллиона беженцев из Украины, которые ищут убежища в ЕС. Мы предоставляем им надежный статус, чтобы они могли оставаться столько времени, сколько нужно, чтобы они имели доступ к образованию и возможности трудоустройства, пока они не смогут безопасно вернуться домой.

— Позвольте мне спросить вас об этой действительно интересной инициативе Европейской Комиссии, правительства Канады и правозащитной организации Global Citizen для привлечения финансирования на нужды Украины в военное время. Кто, как вы ожидаете, может стать донорами и вкладчиками такого фонда, и почему Вы это делаете совместно с Канадой и политическим руководством этой страны?

— Действительно, с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и при поддержке Global Citizen мы положили начало кампании по сбору средств для Украины. Народ Украины встал на защиту своей свободы, так что мы должны встать на их защиту. Я была очень рада, что правительства, художники, бизнес и люди со всего мира присоединились. Мы собрали 9,1 млрд. евро в пользу украинцев, спасающихся от войны как внутри Украины, так и вокруг страны.

Из этих средств около 1,8 млрд. евро будет направлено на покрытие потребностей внутренне перемещенных лиц в Украине. Остальные же будут использованы для обеспечения беженцев в ЕС тем, что им сейчас необходимо — еда, убежища, медицинская помощь, а также доступ к школьному образованию и трудоустройству.

Со стороны Европейской Комиссии, я предоставила 1 млрд евро — 600 млн для Украины, вместе с дополнительными 400 млн евро, чтобы помочь странам-соседям покрыть потребности беженцев. Я ведь пообещала президенту Зеленскому в Киеве, что мы будем заботиться об украинцах, которые спасаются от войны.

Урсула фон дер Ляйен посетила Бучу в Киевской области / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

— На этой неделе вы объявили о 5-м пакете санкций против Российской Федерации. Он достаточно комплексный — влияет на банковскую деятельность, технологии, торговлю, транспорт, инфраструктуру. Такая реакция была усилена в ответ на зверства над жителями города Буча под Киевом? И трудно ли было добиться по этому поводу консенсуса между странами-членами?

— После зверств, совершенных в Буче, мы решили еще больше усилить давление на Путина и российское правительство.

Действительно, Европейский Союз уже ввел пять волн всесторонних санкций. Беспрецедентные санкции как с точки зрения объемов, так и по скорости, с которой они были приняты. В настоящее время уже более 40 стран приняли подобные меры в ответ на зверства России.

Мы уже готовим 6-ю волну санкций. И эти санкции нанесут серьезный удар. Они отрежут Россию от мира, серьезно ослабят ее военно-технологическую промышленную базу и исчерпают доходы Путина и его приспешников. Мы полны решимости покалечить военную машину Кремля.

— Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррелль недавно заявил, что Брюссель будет способствовать усилиям по развитию обороноспособности и безопасности Европейского Союза. Что может включать эта программа? Будет ли в ней компонент помощи восточноевропейским странам, имеющим общую границу с РФ, и в частности, Украине среди этой лиги стран?

— Вторжение России в Украину изменило геополитический ландшафт Европы. Оно дало четкое понимание того, что ЕС должен быть подготовлен лучше и способен действовать твердо и решительно в ответ на кризисы как в регионе соседства, так и за его пределами.

Ярким примером такого сдвига является то, что ЕС впервые в своей истории финансирует поставки летального вооружения. Мы уже профинансировали из бюджета ЕС военное оборудование для Украины на 1 млрд. евро, но необходимо еще больше, и теперь мы предложили дополнительные 500 млн. евро. НАТО останется краеугольным камнем нашей общей оборонной политики. Но мы должны и можем сделать больше вместе в ЕС, чтобы инвестировать в наш оборонный потенциал и военные технологии. Это то, на чем мы собираемся сосредоточить внимание в ближайшие месяцы.

— Украина ведет переговоры с ЕК о вступлении в Европейский Союз как государство-член. Это была бы огромная гарантия безопасности и экономическая возможность Украины и украинского общества. Можете ли вы рассказать больше об этих переговорах? Переговоры о вступлении в ЕС обычно наполнены техническими тонкостями и сложностями, такими как торговые протоколы и таможенные процедуры. Имеет ли значение героизм украинской армии для того, чтобы страна была принята в семью европейских государств? Украина действительно имеет впечатляющую социологию поддержки вступления в ЕС и такой шаг прописан в Конституции страны. С другой стороны, если бы не агрессия России, Украина не имела права стать членом или даже кандидатом в члены. Почему, по-вашему, это все еще важно, чтобы дать Украине шанс стать 28-м членом брюссельского торгово-политического блока?

— Соглашение об ассоциации и Глубокая и всеобъемлющая зона свободной торговли между Украиной и ЕС уже сблизили нас в политических, экономических связях, общих ценностях. Мужественная борьба народа Украины за ценности, которые собственно и лежат в основе Европейского Союза, демонстрирует решительную преданность тому, чтобы стать частью европейской семьи.

Перспектива членства уже была запущена. Лидеры ЕС предложили Комиссии подготовить заключение по заявке Украины. Мы сразу начали над этим работать, и в пятницу, 8 апреля, в Киеве я передала Президенту Зеленскому опросник, который будет являться основой для наших переговоров в ближайшие месяцы. Моя цель — представить наш вывод к лету.

Итак, Украина встала на европейский путь.

— Еще один вопрос о будущем отношений между Украиной и ЕС. Как показывает политическая история Великобритании, страна может не почувствовать все преимущества членства в ЕС без присоединения к зоне евро. Но для этого шага экономика страны и государственные финансы должны быть подготовленными. Есть ли у Украины шансы присоединиться к еврозоне в ближайшем будущем?

— Преждевременно говорить о введении европейской валюты в Украине. Но мы можем сделать гораздо больше для укрепления наших экономических связей и интеграции наших экономик. Мы уже работали над этим с Украиной задолго до начала вторжения.

Я хочу вспомнить очень показательный пример сближения ЕС и Украины даже в эти трудные времена. Нам удалось объединить электрическую сеть Украины с европейской — и сделали это в течение несколько недель, тогда как обычно на подобное нужные годы. Это важно для энергетической безопасности Украины. Это помогает поддерживать свет и тепло в домах в эти темные времена.

— В 2013 году вы стали первой женщиной-федеральным министром обороны Германии. Это большое достижение в карьере и важный шаг на пути к равным возможностям для всех, которые Европа должна иметь и поддерживать. Каким будет ваше обращение к украинкам, которые служат в армии, служат волонтерами и заботятся о своих детях и своих семьях во время войны с Россией?

— Я часто думаю о мужестве этих женщин, которым пришлось за одну ночь оставить все, чтобы убегать от бомбардировок и обстрелов. Иногда они шли часами в темноте, на морозе, чтобы увести детей в безопасное место. Они простились со своими мужьями, семьями, не зная, увидят ли их снова.

Я также думаю о женщинах, которые остались воевать вместе со своими родителями, братьями или мужчинами.

Я думаю о вас всех. И мое послание к каждой из вас таково: ваша решительность и любовь, ваша выносливость и мужество являются самым мощным щитом против агрессора. Вы не одиноки. Мы на вашей стороне, ведь мы разделяем глубокое и неотложное стремление к тому, что наши дети должны жить в свободе и мире. Именно поэтому мы стоим бок о бок с Украиной.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен / Фото: Офис президента

— Важно сохранить определенную долю оптимизма для украинцев в эти ужасные времена, когда Россия атакует украинские города, городки и села. Это тяжело, потому что люди здесь, в Киеве, здесь, в Украине, эмоционально опустошены. Украинским властям очень трудно даже предоставить финансовую компенсацию жертвам российской войны. Планирует ли ЕС предоставить Украине какие-то новые программы экономической поддержки и макрофинансовой помощи для экономического укрепления страны?

— ЕС оказывает существенную финансовую поддержку Украине. С 2014 года мы инвестировали в страну 17 млрд. евро для того, чтобы помочь модернизировать экономику и поддержать крепкие институты. После вторжения мы, конечно, усиливаем эту поддержку, предоставляя пакет экстренной макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Мы уже выплатили половину, а остаток ускорен и поступает сейчас. Нынче мы оказываем гуманитарную поддержку беженцам и внутренним перемещенным лицам. Я осознаю, что разрушения, вызванные этой войной, истощают ресурсы гораздо быстрее. Именно поэтому на очереди еще больше. Как только война закончится, мы поддержим вас в развитии страны. Мы стоим на вашей стороне.

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