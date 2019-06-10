Гордон Браун
Есть ли жизнь после Brexit?
Андрей Зубов
Вчера это было в Армении. Пришла очередь России
Сергей Фурса
Как Украине заполучить хороших депутатов
Иван Верстюк
Другая Америка
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

У КС Украины нет оснований для признания неконституционным указа Зеленского — представитель президента

Сегодня, 19:25
Цей матеріал також доступний українською
У КС Украины нет оснований для признания неконституционным указа Зеленского — представитель президента - фото

пресс-служба президента Украины

Федор Вениславский

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский заявил, что судьи не имеют никаких оснований для признания неконституционным указа Владимира Зеленского о роспуске Рады.

Об этом Вениславский заявил во время брифинга 10 июня.

«Завтра в суде наша команда докажет, что указ Президента является конституционным, и я убежден, что мы разобьем любые доводы, предоставленные оппонентами. Мы докажем, что коалиция депутатских фракций Европейская Украина прекратила свое существование 29 марта 2016 года, когда из нее окончательно вышла фракция политической партии Олега Ляшко», — цитирует Вениславского пресс-служба президента.

Представитель президента напомнил, что в феврале 2016 года из коалиции вышли фракции БЮТ и Самопомич, после чего количество народных депутатов в ней стало меньшим, чем требует Конституция Украины.

По словам Вениславского, отсутствие коалиции в парламенте очевидно, и этот факт не нуждается в особых доказательствах.

«Несомненным является тот факт, что на момент издания указа Президента 21 мая 2019 новая коалиция депутатских фракций в парламенте образована ни была …», — подчеркнул он.

Таким образом, указ президента был издан на основании Конституции, которая позволяет ему досрочно прекращать полномочия Верховной Рады в определенных случаях.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Читайте также:

Зеленский лично придет на заседание Конституционного суда

Главным аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%, а юридическим — отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

24 мая в Конституционный суд поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины указа о роспуске Верховной Рады. Конституционность указа рассмотрят на заседании в форме устного слушания.

Решение суду планируют огласить 11 июня.

Теги:   Владимир Зеленский Конституционный суд Украины Конституция Украины Администрация президента Украины

Спецтема   Зеленский — новый президент

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Компании/Рынки

Сегодня, 13:39

img
BlaBlaCar намерен запустить в Украине полноценную платную модель в 2019 году
Политика

Сегодня, 15:07

img
Апаршин возглавит оборонный департамент в АП — Гриценко
Политика

Сегодня, 16:46

img
Громкие заявления Кучмы в Минске: АП отреагировала на открытие ГПУ уголовных дел

ТОП 3

Политика

Вчера, 16:57

img
Первые 100 человек из списка президентской партии Слуга народа — перечень всех кандидатов
16432
Политика

Вчера, 12:51

img
Партия Слуга народа представила первую двадцатку списка на выборах в Раду
12639
Политика

Вчера, 13:54

img
Зеленский покинул съезд своей партии на гольфкаре — видео
9508

Новости Одессы

img
Задача обновленной «Европейской солидарности» - привести страну к членству в ЕС и НАТО (политика)
img
Завтра часть Одессы останется без воды
img
Смертельное ДТП с «Лексусом»: за рулем был стажер автомойки, угнавший авто накануне