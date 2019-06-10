У КС Украины нет оснований для признания неконституционным указа Зеленского — представитель президента Сегодня, 19:25 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Украины Федор Вениславский пресс-служба президента Украины

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский заявил, что судьи не имеют никаких оснований для признания неконституционным указа Владимира Зеленского о роспуске Рады.

Об этом Вениславский заявил во время брифинга 10 июня.

«Завтра в суде наша команда докажет, что указ Президента является конституционным, и я убежден, что мы разобьем любые доводы, предоставленные оппонентами. Мы докажем, что коалиция депутатских фракций Европейская Украина прекратила свое существование 29 марта 2016 года, когда из нее окончательно вышла фракция политической партии Олега Ляшко», — цитирует Вениславского пресс-служба президента.

Представитель президента напомнил, что в феврале 2016 года из коалиции вышли фракции БЮТ и Самопомич, после чего количество народных депутатов в ней стало меньшим, чем требует Конституция Украины.

По словам Вениславского, отсутствие коалиции в парламенте очевидно, и этот факт не нуждается в особых доказательствах.

«Несомненным является тот факт, что на момент издания указа Президента 21 мая 2019 новая коалиция депутатских фракций в парламенте образована ни была …», — подчеркнул он.

Таким образом, указ президента был издан на основании Конституции, которая позволяет ему досрочно прекращать полномочия Верховной Рады в определенных случаях.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Главным аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%, а юридическим — отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

24 мая в Конституционный суд поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины указа о роспуске Верховной Рады. Конституционность указа рассмотрят на заседании в форме устного слушания.

Решение суду планируют огласить 11 июня.