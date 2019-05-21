Зеленский назвал главный аргумент для роспуска Рады
Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие украинцев к парламенту, заявил новоизбранный президент Владимира Зеленский на консультации с главами фракций.
«Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%. Это — оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий», — сказал он.
Зеленский добавил, что юридическое основание для роспуска парламента — отсутствие коалиции фактически с 2016 года.
На встрече также обсуждалась дата проведения досрочных выборов. Она будет зависеть от того, когда президент подпишет указ.
Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.
Зеленский пригласил глав фракций парламента на консультации в АП. По их итогам было принято решение о досрочном прекращении полномочий Рады нынешнего созыва.
В команде Зеленского рассматривают 21 июля как наиболее оптимальную дату для проведения досрочных выборов.
Активисты РПР заявили, что для роспуска Рады нет оснований. Они призвали Зеленского не прекращать досрочно полномочия парламента, а народных депутатов — поставить вопрос о конституционности заявлений новоизбранного президента.