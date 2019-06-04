Указ о роспуске Рады: Конституционный суд назначил дату устных слушаний 4 июня, 17:25 Цей матеріал також доступний українською ConstitutionalCourtofUkraine/Facebook ConstitutionalCourtofUkraine/Facebook

Конституционный суд Украины рассмотрит конституционность указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады на заседании во вторник, 11 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Согласно решению Конституционного суда, конституционное производство признано безотлагательным, а заседание состоится в форме устного слушания.

«Большой палатой Конституционного суда Украины принято решение о рассмотрении этого дела в форме устного производства», — говорится в сообщении.

Напомним, что 20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Главным аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%, а юридическим — отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

24 мая в Конституционный суд поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины указа о роспуске Верховной Рады.