Зеленский лично придет на заседание Конституционного суда Сегодня, 16:58 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Владимир Зеленский пресс-служба президента

Президент Украины Владимир Зеленский лично придет на заседание Конституционного суда, на котором будут рассматривать вопрос о соответствии Конституции его указа о роспуске Верховной Рады.

Об этом Зеленский объявил в специальном видеообращении.

«Меня пригласили на это заседание. И это будет впервые за 28 лет истории независимой Украины, когда президент придет на заседание Конституционного суда. Именно так будет, а не наоборот, когда хозяин вызывает своих слуг, своих судей к себе в кабинет», - заявил президент.

Зеленский добавил, что уверен в своей правоте относительно роспуска парламента. По его словам, его решение основывалось на «огромном запросе украинского народа».

Заседание Конституционного суда состоится во вторник, 11 июня, в 10:00.

Напомним, что 20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Главным аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%, а юридическим — отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

24 мая в Конституционный суд поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины указа о роспуске Верховной Рады. Конституционность указа рассмотрят на заседании в форме устного слушания.