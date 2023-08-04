Спасибо СБУ за то, что возвращает войну стране-агрессору — Зеленский 4 августа, 18:47 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 4 августа, заслушал доклад руководителя СБУ Василия Малюка. Глава государства не озвучил его содержимое, но намекнул, что война возвращается стране-агрессору.

«Был сегодня и доклад руководителя СБУ Малюка. Содержимое не буду озвучивать. Скажу только, что все мы благодарны Службе безопасности Украины за возвращение войны назад — государству-агрессору. Что несешь миру, с тем сам и оказываешься», — отметил Зеленский в вечернем обращении.

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4 августа в результате атаки украинских морских дронов на Новороссийск в Краснодарском крае РФ значительные повреждения получил большой десантный корабль страны-агрессора Оленегорский горняк.

Как сообщил NV источник в Службе безопасности Украины, российское судно с около 100 членами экипажа поразил дрон СБУ с 450 килограммами тротила.

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