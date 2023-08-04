«Война за пределами акватории Крыма». Украина без флота уничтожает большой флот РФ — Игаль Левин 4 августа, 19:21 NV Премиум Из-за пробоины Оленегорский горняк сильно накренился на левый борт (Фото:Скриншот видео antiputler_news/Twitter)

Большой российский десантный корабль Оленегорский горняк тонет возле Новороссийска после ночной атаки двумя надводными дронами.

Почему этот инцидент имеет не только пропагандистский эффект, в эфире Radio NV рассказал офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин.

— Сообщается, что был поражен большой десантный корабль Оленегорский горняк. Видео с ним мы видели. Он как-то прилег на бок, куда-то его буксируют. Видимо, хотят отремонтировать. И я видел ваш комментарий на эту тему: то, что это десантный корабль — это не означает, что на нем только десант высаживают. А для чего его еще используют?

Видео дня

— Конечно. Эти большие десантные корабли — это большие машины, которые могут перевозить танки, сотни тонн груза. Могут перевозить 225 десантников. То есть это серьезная грузоподъемность.

Это просто говорит нам о том, что вы можете загрузить танки, а можете загрузить не танки — какие угодно грузы в больших количествах. И перекидывать их.

Это очень важно в плане снабжения, особенно в случае нарушения логистических связей, в случае нарушения железнодорожных путей, превращения Крыма из полуострова в остров или угрозы этого. То есть это действительно серьезные мощности.