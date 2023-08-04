«Перешли на более высокий уровень». Как дронам удалось обойти оборону РФ до Новороссийска и когда достигнем колоссального успеха — интервью с Мусиенко 4 августа, 15:41 NV Премиум Подбитый русский корабль Оленегорский горняк (Фото:Screengrab taken from a handout video, obtained by Reuters)

4 августа два морских дрона атаковали Новороссийск Краснодарского края. В сети появилось видео с большим российским десантным кораблем Оленегорский горняк, который сильно наклонился на левый борт, что может свидетельствовать о затоплении нескольких отсеков.

О чем свидетельствует такая атака, в интервью Radio NV рассказал Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований.

— Горячий Новороссийск. Атаку морскими дронами признали даже в Минобороны Российской Федерации. Поврежден российский корабль. О чем свидетельствует этот досадный инцидент (иронизирую сейчас, конечно) с российским кораблем?

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— Во-первых, высокая результативность. Потому что, если использовано два дрона (та информация, которая есть) и есть одно попадание, такие повреждения десантного корабля, это свидетельствует о хорошей результативности, на самом деле.

Надо понимать, что порты, бухты защищаются Россией, они прикрываются. И проходить эти редуты обороны — это нелегкая и непростая задача. И поэтому можно говорить об очень хорошей эффективности и результативности.

Это то, что действительно можно подытожить, и то, что мы видим сейчас собственными глазами.

Второй момент. Мы видим, что идет работа по совершенствованию надводных дронов, потому что они эффективнее начали [действовать]. Даже не эффективнее. Мы видим, что дальность применения уже достигает Новороссийска. Это уже даже не оккупированный Крым.

Раньше была демонстрация, что [дроны] могут доставать вплоть до Керченского моста и до разных объектов Крыма. А сейчас мы видим, что это Новороссийск. Это переход, как мне кажется, еще на другой уровень, то есть еще на более высокий уровень и класс. Это также важно.

Если Россия ранее фактически скрывала свои корабли в бухте в Севастополе и применяла их малыми группами, в основном те, которые выходили для запуска Калибров по территории Украины, то сейчас и в Новороссийске, очевидно, им будет довольно непросто, они будут под вызовами и угрозами.

Еще один момент, на который хотел бы обратить внимание. Мне кажется, все то, что сейчас происходит, может быть еще пробными атаками и проверкой систем защиты и безопасности, которые враг применяет для того, чтобы противодействовать нашим надводным дронам.