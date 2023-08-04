Решил взять пример с крейсера Москва. После атаки дронов в порту Новороссийск тонет большой десантный корабль РФ — видео

4 августа, 09:54
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Из-за пробоины Оленегорский горняк сильно накренилось на левый борт (Фото:Скриншот видео antiputler_news/Twitter)

Из-за пробоины Оленегорский горняк сильно накренилось на левый борт (Фото:Скриншот видео antiputler_news/Twitter)

Несмотря на бодрые отчеты минобороны РФ об якобы уничтожении надводных ударных дронов, атаковавших порт Новоросийск в Краснодарском крае, обнародованные в соцсетях видео свидетельствуют об обратном.

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Судя по всему, как минимум один большой десантный корабль, который был идентифицирован как Оленегорский горняк, пытается отправиться на встречу с ракетным крейсером Москва, потопленным украинскими военными в апреле 2022 года.

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Как видно на обнародованных кадрах, в результате полученных повреждений судно сильно накренилось на левый борт, что может свидетельствовать о затоплении нескольких отсеков.

На данное время оккупанты пытаются отбуксировать его в порт.

БДК Оленегорский горняк, построенный на верфи в Гданьске в 70-х годах прошлого века, входит в 121-ю бригаду десантных кораблей, а в 2007 году был признан россиянами «лучшим десантным кораблем Северного флота».

Он также принимал участие в одном из самых позорных морских походов во главе с тяжелым авианесущим крейсером Адмирал Кузнецов, который запомнился всему миру тянущимися за ним шлейфом из густых клубов черного дыма.

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Напомним, что в марте 2022 года в порту временно оккупированного Бердянска был уничтожен большой десантный корабль Черноморского флота РФ Орск.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Военные корабли Черноморский флот РФ Дроны Война России против Украины Крейсер Москва Оленегорский горняк

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