Власти РФ заявили, что Новороссийск атаковали морские дроны, в порту временно запретили движение судов
Пожар после удара по Новороссийску (Фото:t.me/s/breakingmash)
В пятницу, 4 августа, Новороссийск Краснодарского края атаковали два морских дрона, прогремели взрывы, в порту временно запретили движение судов.
Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на пятницу российскую военно-морскую базу атаковали «два украинских безэкипажных катера».
Ведомство страны-агрессора утверждает, что безэкипажные катера были «визуально обнаружены и уничтожены огнем».
В порту Новороссийска ввели временный запрет на движение судов, заявили в компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).
КТК владеет нефтяным терминалом под Новороссийском. В пресс-службе компании заявили, что терминал не поврежден и продолжает грузить нефть на пришвартованные танкеры.
Местные жители считают, что взрыв произошел именно на терминале КТК.
Новороссийский морской порт — один из крупнейших портов Черного моря, крупнейший порт России.
Во вторник, 2 августа, в Измаиле Одесской области в результате российского обстрела повреждения и разрушения получили элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения.
В оперативном командовании Юг заявили, что враг прицельно пытался уничтожить именно портовую инфраструктуру на Дунае.