Власти РФ заявили, что Новороссийск атаковали морские дроны, в порту временно запретили движение судов 4 августа, 07:14 Пожар после удара по Новороссийску (Фото:t.me/s/breakingmash)

В пятницу, 4 августа, Новороссийск Краснодарского края атаковали два морских дрона, прогремели взрывы, в порту временно запретили движение судов.

Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на пятницу российскую военно-морскую базу атаковали «два украинских безэкипажных катера».

Ведомство страны-агрессора утверждает, что безэкипажные катера были «визуально обнаружены и уничтожены огнем».

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В порту Новороссийска ввели временный запрет на движение судов, заявили в компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

КТК владеет нефтяным терминалом под Новороссийском. В пресс-службе компании заявили, что терминал не поврежден и продолжает грузить нефть на пришвартованные танкеры.

Местные жители считают, что взрыв произошел именно на терминале КТК.

Новороссийский морской порт — один из крупнейших портов Черного моря, крупнейший порт России.

Во вторник, 2 августа, в Измаиле Одесской области в результате российского обстрела повреждения и разрушения получили элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения.

В оперативном командовании Юг заявили, что враг прицельно пытался уничтожить именно портовую инфраструктуру на Дунае.