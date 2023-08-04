Спецоперация СБУ. В бухте Новороссийска серьезно поврежден большой десантный корабль Оленегорский горняк — эксклюзивное видео
В бухте Новороссийска серьезно поврежден большой десантный корабль Оленегорский горняк (Фото:NV)
NV получил эксклюзивное видео, как надводный дрон СБУ с 450 килограммами тротила атакует большой десантный корабль Оленегорский горняк, на котором находится около 100 человек экипажа.
В результате атаки судно получило серьезную пробоину и пока не может выполнять свои боевые задачи, сообщил источник в СБУ. Все заявления россиян об «отбитой атаке» он назвал фейком.
По словам собеседника, спецоперацию проводили вместе с ВМС.
4 августа Минобороны РФ заявило, что ночью Новороссийск в Краснодарском крае атаковали два украинских морских дрона. Ведомство страны-агрессора утверждало, что они были уничтожены.
В то же время в соцсетях сообщали о взрывах, а компания Каспийский трубопроводный консорциум заявила о временном запрете движения судов в порту Новороссийска.
Впрочем, впоследствии российские провоенные Telegram-каналы сообщили, что большой десантный корабль Оленегорский горняк все же получил повреждения, и опубликовали видео, где его буксирует другое судно.