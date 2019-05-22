Активисты раскритиковали решение Зеленского изменить избирательное законодательство — заявление Вчера, 10:23 5912 Цей матеріал також доступний українською НВ Активисты призвали ввести пропорциональную системы выборов с открытыми списками НВ

Активисты движения Чесно и организации Центр UA призвали народных депутатов не поддерживать изменения в избирательное законодательство, которыми предусмотрена отмена мажоритарной системы и закрытые списки.

В заявлении активисты призвали перейти на пропорциональную систему выборов с открытыми региональными списками.

«Мы убеждены, что введение любой другой системы на внеочередных или очередных выборах будет означать измену ожиданий избирателей как 302 народных депутатов, подписавшихся под коалиционным соглашением 2014 года, так и предательство ожиданий избирателей новоизбранного президента Владимира Зеленского, который обещал открытые списки», — отметили там.

По словам активистов, если законопроект об отмене мажоритарной системы примут в ближайшее время, депутаты не оставят избирателям и гражданскому обществу никаких шансов полноценно с ним ознакомиться.

В Чесно подчеркнули, что избранный по правилам закрытых списков и со снижением проходного барьера парламент будет не только иметь трудности с формированием коалиции и принятием реформаторских решений, но и «станет территорией внутрипартийной диктатуры».

«Переход на закрытые списки и предоставление партиям императивного мандата выглядят как откровенный картельный сговор политических элит для сохранения себя во власти», — заявили активисты.

Они призвали нардепов не становиться участниками сговора, который «может перечеркнуть надежды граждан на формирование подотчетного представительного органа власти».

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В Чесно добавили, что президент и парламентарии должны найти способ провести следующие парламентские выборы по пропорциональной системе с открытыми региональными списками.

«Это возможно только при условии принятия проекта Избирательного кодекса № 3112−1 или проекта закона О выборах народных депутатов Украины № 7366−3 и проведения очередных парламентских выборов в последнее воскресенье октября 2019 года», — резюмировали там.

Введение пропорциональной системы с открытыми региональными списками было предвыборным обещанием подавляющего большинства фракций Верховной Рады восьмого созыва и обязательством коалиционного соглашения, под которым подписались 302 народных депутата.

Публично призывал принять «многострадальный Избирательный кодекс» и ввести открытые списки и Зеленский.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Cпикер Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе президента Зеленского созвал внеочередное заседание на 22 мая.

В Раде вынесут вопрос об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3% на выборах народных депутатов.