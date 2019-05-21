Глава ЦИК напомнила о рекомендациях не менять избирательное законодательство за год до выборов — Геращенко Вчера, 15:16 547 Цей матеріал також доступний українською Iryna Gerashchenko via Facebook Ирина Геращенко во время брифинга под Администрацией президента Iryna Gerashchenko via Facebook

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук во время консультаций глав парламентских фракций с президентом Владимиром Зеленским напомнила, что международные организации не рекомендуют менять избирательное законодательство даже за год до выборов.

Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

«Присутствовавшая на встрече глава ЦИК отметила, что на демократически проведенных президентских выборах нам удалось восстановить доверие общества и всего мира к избирательным процедурам... И подчеркнула, что ОБСЕ и другие международные институты рекомендуют не вносить изменений в избирательное законодательство за год до выборов - такова европейская практика», - говорится в сообщении Геращенко.

Вице-спикер Рады также утверждает, что большинство участников консультаций зафиксировали для протокола позицию, что роспуск Верховной Рады и объявление внеочередных выборов будет нарушением Конституции.

Геращенко сообщила, что некоторые политические силы, в частности Батькивщина, выступают за изменение избирательного законодательства - закрытые списки и императивный мандат, а также за проведение внеочередного заседания Верховной Рады для соответствующих законодательных изменений.

Ранее сопредседатель депутатской группы Видродження Виталий Хомутынник сообщал, что президент Владимир Зеленский на консультациях с председателями парламентских фракций и групп предложил отменить мажоритарную составляющую и снизить проходной барьер до 3% на выборах народных депутатов.

По словам Хомутынника, по инициативе фракций обсуждали также уточнение норм относительно императивного мандата.

Напомним, 20 мая во время своей речи по случаю инаугурации Владимир Зеленский объявил, что распускает Верховную Раду. Перед этим он дал парламенту два месяца, чтобы принять ряд важных законов, в частности изменения в Избирательный кодекс относительно открытых списков.

Возможными датами досрочных парламентских выборов называют 21 и 28 июля.