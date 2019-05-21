Мелинда Хэринг
Только один день. Что сделал Зеленский?
Андрей Смирнов
ЗеПрезидент сделал Раде ЗеЭнд
Илья Кенигштейн
65 млн украинцев. Кто они?
Иван Примаченко
Каждый из нас. Что сказал Зеленский?
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Глава ЦИК напомнила о рекомендациях не менять избирательное законодательство за год до выборов — Геращенко

Вчера, 15:16
547
Цей матеріал також доступний українською
Глава ЦИК напомнила о рекомендациях не менять избирательное законодательство за год до выборов — Геращенко - фото

Iryna Gerashchenko via Facebook

Ирина Геращенко во время брифинга под Администрацией президента

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук во время консультаций глав парламентских фракций с президентом Владимиром Зеленским напомнила, что международные организации не рекомендуют менять избирательное законодательство даже за год до выборов.

Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

«Присутствовавшая на встрече глава ЦИК отметила, что на демократически проведенных президентских выборах нам удалось восстановить доверие общества и всего мира к избирательным процедурам... И подчеркнула, что ОБСЕ и другие международные институты рекомендуют не вносить изменений в избирательное законодательство за год до выборов - такова европейская практика», - говорится в сообщении Геращенко.

Вице-спикер Рады также утверждает, что большинство участников консультаций зафиксировали для протокола позицию, что роспуск Верховной Рады и объявление внеочередных выборов будет нарушением Конституции.

Геращенко сообщила, что некоторые политические силы, в частности Батькивщина, выступают за изменение избирательного законодательства - закрытые списки и императивный мандат, а также за проведение внеочередного заседания Верховной Рады для соответствующих законодательных изменений.

Ранее сопредседатель депутатской группы Видродження Виталий Хомутынник сообщал, что президент Владимир Зеленский на консультациях с председателями парламентских фракций и групп предложил отменить мажоритарную составляющую и снизить проходной барьер до 3% на выборах народных депутатов.

По словам Хомутынника, по инициативе фракций обсуждали также уточнение норм относительно императивного мандата.

Напомним, 20 мая во время своей речи по случаю инаугурации Владимир Зеленский объявил, что распускает Верховную Раду. Перед этим он дал парламенту два месяца, чтобы принять ряд важных законов, в частности изменения в Избирательный кодекс относительно открытых списков.

Возможными датами досрочных парламентских выборов называют 21 и 28 июля.

Теги:   Досрочные выборы в ВР Владимир Зеленский ЦИК Украины Ирина Геращенко Избирательное законодательство Роспуск парламента

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Геополитика

Вчера, 07:57

img
США и ЕС объяснили отказ от рассмотрения закона об украинском языке в Совбезе ООН
Компании/Рынки

Вчера, 09:30

img
Когда исчезнет Роттердам+ и причем здесь президент Зеленский, Ахметов и Коломойский
Политика

Вчера, 17:29

img
ВО Батькивщина не будет обращаться в Конституционный суд из-за роспуска Рады — нардеп

ТОП 3

Политика

20 мая, 18:31

img
Инаугурация и громкие отставки. Как прошел первый день президента Зеленского — хроника
86047
Политика

20 мая, 15:31

img
Я не ссыкуха, в отличие от Зеленского. Острое видеоинтервью НВ с Яниной Соколовой
31184
Политика

20 мая, 20:48

img
Святослав Вакарчук назвал главную ошибку Порошенко за годы президентства
26767