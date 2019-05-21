Раду распускают, премьер уходит. Что вообще происходит в украинской политике — максимально кратко Вчера, 18:13 6258 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Владимир Зеленский намерен распустить Раду REUTERS/Valentyn Ogirenko

Вступив должность президента, Владимир Зеленский сразу же стал причиной настоящей бури в украинской политике: премьер уходит в отставку, Рада на грани роспуска, страну ждут досрочные выборы в Верховную Раду.

Рассказываем максимально кратко, что вообще происходит.

20 мая Зеленский принял присягу президента. Прямо во время инаугурационной речи он заявил, что распускает парламент восьмого созыва, и призвал Кабинет министров уйти в отставку. В этот же день премьер-министр Владимир Гройсман решил покинуть свой пост, подчеркнув, что теперь за все отвечает Зеленский. Его на переходной период готова заменить вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Спустя сутки в Администрации президента Зеленский встретился с главой парламента и лидерами фракций. Он предложил Раде провести внеочередное заседание, чтобы отменить «мажоритарку» и снизить проходной барьер до 3%. Зеленский заявил, что Раде доверяют только 4% украинцев, а коалиции нет с 2016 года, поэтому парламент нужно распустить. Указ уже опубликован — досрочные выборы пройдут 21 июля. Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко говорит, что после указа Рада не сможет принимать законы. А советник Зеленского Андрей Богдан — что сможет.