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По просьбе Зеленского. Парубий назначил внеочередное заседание Рады 22 мая

Вчера, 19:26
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По просьбе Зеленского. Парубий назначил внеочередное заседание Рады 22 мая - фото

Наталья Кравчук / НВ

22 мая Рада будет решать, вносить ли изменения в закон о выборах народных депутатов

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий издал распоряжение о созыве внеочередного заседания 22 мая.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Заседание должно начаться в 12:00.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Андрея Парубия созвать 22 мая внеочередное заседание Рады для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.

Напомним, что Владимир Зеленский назначил внеочередные выборы в Раду на 21 июля.

Зеленский на консультациях с руководителями парламентских фракций и групп предложил отменить мажоритарную составляющую и снизить проходной барьер до 3% на выборах народных депутатов.

Теги:   Андрей Парубий Владимир Зеленский Роспуск парламента Досрочные выборы в ВР Избирательное законодательство Верховная Рада

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