По просьбе Зеленского. Парубий назначил внеочередное заседание Рады 22 мая
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий издал распоряжение о созыве внеочередного заседания 22 мая.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Заседание должно начаться в 12:00.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Андрея Парубия созвать 22 мая внеочередное заседание Рады для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.
Напомним, что Владимир Зеленский назначил внеочередные выборы в Раду на 21 июля.
Зеленский на консультациях с руководителями парламентских фракций и групп предложил отменить мажоритарную составляющую и снизить проходной барьер до 3% на выборах народных депутатов.