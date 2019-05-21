По просьбе Зеленского. Парубий назначил внеочередное заседание Рады 22 мая Вчера, 19:26 1958 Цей матеріал також доступний українською Наталья Кравчук / НВ 22 мая Рада будет решать, вносить ли изменения в закон о выборах народных депутатов Наталья Кравчук / НВ

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий издал распоряжение о созыве внеочередного заседания 22 мая.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Заседание должно начаться в 12:00.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Андрея Парубия созвать 22 мая внеочередное заседание Рады для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.

Напомним, что Владимир Зеленский назначил внеочередные выборы в Раду на 21 июля.

Зеленский на консультациях с руководителями парламентских фракций и групп предложил отменить мажоритарную составляющую и снизить проходной барьер до 3% на выборах народных депутатов.