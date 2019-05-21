Зеленский предложил отменить мажоритарку и снизить проходной барьер до 3% - Хомутынник
Президент Украины Владимир Зеленский на консультациях с главами парламентских фракций и групп предложил отменить мажоритарную составляющую и снизить проходной барьер до 3% на выборах народных депутатов.
Об этом сообщил сопредседатель депутатской группы Видродження Виталий Хомутынник.
«Президент предложил изменить закон о выборах народных депутатов и внести несколько правок, внести короткий законопроект с несколькими правками. Первая правка — отменить мажоритарную систему. Вторая правка — снизить проходной барьер до 3%», — цитирует Хомутынника Интерфакс-Украина.
По словам Хомутынника, по инициативе фракций обсуждали также уточнения норм об императивном мандате.
20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.
Зеленский пригласил глав фракций парламента на консультации в АП.
Вице-спикер рады Ирина Геращенко и нардеп Олег Ляшко после консультаций с Зеленским заявили, что выборы могут пройти как 21 июля, так и 28 июля.
Активисты РПР заявили, что для роспуска Рады нет оснований. Они призвали Зеленского не прекращать досрочно полномочия парламента, а народных депутатов — поставить вопрос о конституционности заявлений новоизбранного президента.