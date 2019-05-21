Зеленский предложил отменить мажоритарку и снизить проходной барьер до 3% - Хомутынник Вчера, 13:25 9175 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на консультациях с главами парламентских фракций и групп предложил отменить мажоритарную составляющую и снизить проходной барьер до 3% на выборах народных депутатов.

Об этом сообщил сопредседатель депутатской группы Видродження Виталий Хомутынник.

«Президент предложил изменить закон о выборах народных депутатов и внести несколько правок, внести короткий законопроект с несколькими правками. Первая правка — отменить мажоритарную систему. Вторая правка — снизить проходной барьер до 3%», — цитирует Хомутынника Интерфакс-Украина.

По словам Хомутынника, по инициативе фракций обсуждали также уточнения норм об императивном мандате.

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Зеленский пригласил глав фракций парламента на консультации в АП.

Вице-спикер рады Ирина Геращенко и нардеп Олег Ляшко после консультаций с Зеленским заявили, что выборы могут пройти как 21 июля, так и 28 июля.

Активисты РПР заявили, что для роспуска Рады нет оснований. Они призвали Зеленского не прекращать досрочно полномочия парламента, а народных депутатов — поставить вопрос о конституционности заявлений новоизбранного президента.