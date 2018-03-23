Савченко отказалась предоставить образец голоса и биоматериалы для проведения экспертизы

Народный депутат Надежда Савченко отказалась предоставить образцы голоса и биоматериал для проведения экспертизы.

"Я отказалась от аудио идентификации, потому что мой голос звучит где угодно. И я отказалась от сдачи молекулярных образцов: у вас стоят стаканы, чашки, из которых я пила, потрудитесь их взять сами", - сказала она на заседании суда по избранию ей меры пресечения, пишет Интерфакс-Украина.

Отмечается, что представитель обвинения предложил Савченко предоставить материал для ДНК-экспертизы, чтобы подтвердить принадлежность ей мобильного телефона, который фигурирует в расследовании.

Ранее сообщалось, что Савченко грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В суде Савченко объявила о начале голодовки.

Накануне Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, а также дала добро на ее арест и задержание.

После этого следователь СБУ задержал народного депутата Надежду Савченко. Она провела в СИЗО всю ночь.

Савченко инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков, заговор с Владимиром Рубаном, который уже под арестом, и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговоров об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.