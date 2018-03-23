Народный депутат Надежда Савченко объявила о начале голодовки, сообщает Громадське.

Об этом она заявила в зале Шевченковского суда в Киеве, где ей выбирают меру пресечения.

"Я с сегодняшнего дня снова начинаю голодовку. Я готова снова пройти этот путь", - сказала Савченко.

По словам прокурора Главной военной прокуратуры Александра Банника, подозреваемой в подготовке государственного переворота и терактов Савченко грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Накануне Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, а также дала добро на ее арест и задержание.

После этого следователь СБУ задержал народного депутата Надежду Савченко. Она провела в СИЗО всю ночь.

Савченко инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков, заговор с Владимиром Рубаном, который уже под арестом, и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговоров об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.