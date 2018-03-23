Савченко заявила, что не собирается покидать Украину

Во время судебного заседания народный депутат Надежда Савченко заявила, что не будет бежать из Украины.

"Нет никаких законных методов или каких-то оговорок к тому, чтобы меня задерживать. Я никуда не убегу. Я остаюсь в Украине, потому что я герой Украины. Я остаюсь в Украине для того, чтобы выполнять свою работу", - сказала она во время заседания, где рассматривают вопрос об избрании ей меры пресечения, пишет 112 Украина.

Савченко добавила, что будет и дальше выполнять обязанности народного депутата и при необходимости, блокировать решения Рады, если будут проводить "преступные законы".

Ранее сообщалось, что Савченко грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В суде Савченко объявила о начале голодовки.

Накануне Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, а также дала добро на ее арест и задержание.

После этого следователь СБУ задержал народного депутата Надежду Савченко. Она провела в СИЗО всю ночь.

Савченко инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков, заговор с Владимиром Рубаном, который уже под арестом, и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговоров об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.