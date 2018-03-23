Савченко заявила, что не собирается покидать Украину

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Суд рассматривает вопрос ареста Савченко

Суд рассматривает вопрос ареста Савченко

Во время судебного заседания народный депутат Надежда Савченко заявила, что не будет бежать из Украины.

"Нет никаких законных методов или каких-то оговорок к тому, чтобы меня задерживать. Я никуда не убегу. Я остаюсь в Украине, потому что я герой Украины. Я остаюсь в Украине для того, чтобы выполнять свою работу", - сказала она во время заседания, где рассматривают вопрос об избрании ей меры пресечения, пишет 112 Украина

Савченко добавила, что будет и дальше выполнять обязанности народного депутата и при необходимости, блокировать решения Рады, если будут проводить "преступные законы".

Ранее сообщалось, что Савченко грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В суде Савченко объявила о начале голодовки.

Накануне Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, а также дала добро на ее арест и задержание.

После этого следователь СБУ задержал народного депутата Надежду Савченко. Она провела в СИЗО всю ночь.

Савченко инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков, заговор с Владимиром Рубаном, который уже под арестом, и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговоров об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.

 

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