Прокурор: Савченко грозит пожизненное заключение

Прокуроры требуют для Савченко мера пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток

Подозреваемой в подготовке государственного переворота и терактов нардепу Надежде Савченко грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Об этом в Шевченковском суде заявил прокурор Главной военной прокуратуры Александр Банник, сообщает Украинская правда.

Прокурор перечислил статьи, совершение преступлений по которым ей инкриминируют, и отметил, что в случае доказательства вины Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

В то время как сообщает Громадське, прокуроры требуют для Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток без возможности выхода под залог.

Сама Савченко заявляет, что ее дело "политически мотивировано".

"Конечно политике я не удобна, потому что всегда говорю правду. Власть видела, что я помогаю ВСУ, но чем больше политически я становилась опасной, тем больше им нужно было показывать все в искривленных зеркалах", - отметила она.

Накануне Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, а также дала добро на ее арест и задержание.

После этого следователь СБУ задержал народного депутата Надежду Савченко. Она провела в СИЗО всю ночь.

Савченко инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков, заговор с Владимиром Рубаном, который уже под арестом, и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговоров об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.