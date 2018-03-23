"Хуже, чем у врага": Савченко рассказала о ночи в СИЗО

По словам Савченко, в СИЗО везде установлены камеры

Подозреваемая в подготовке терактов народный депутат Надежда Савченко заявила, что СИЗО в Украине не отличается от российского, а даже некоторых моментах и ​​хуже.

Отвечая на вопросе об условиях в украинском СИЗО, Савченко отметила: "Как и в российском - ничем не отличается", сообщает Украинская правда.

Савченко добавила, что в СИЗО везде установлены камеры наблюдения.

"В СИЗО у меня нет ни одной зоны в камере, где бы не унижалось человеческое достоинство. Я не могу раздеться, чтобы меня не снимали видеокамеры, не могу сходить в туалет, чтобы не снимали видеокамеры. В принципе это в некоторых моментах даже хуже, чем в СИЗО врага", - сказала она.

В то же время на вопрос, будет ли голодать, Савченко не ответила.

Савченко стоит в так называемом "аквариуме". В зале заседаний присутствуют ее мать, сестра и трое адвокатов.

В начале заседания защитники Савченко заявили ходатайство, чтобы она сидела не в "аквариуме", а рядом с ними. Поэтому суд ушел в совещательную комнату для принятия решения по ходатайству.

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Накануне Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, а также дала добро на ее арест и задержание.

После этого следователь СБУ задержал народного депутата Надежду Савченко. Она провела в СИЗО всю ночь.

Савченко инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков, заговор с Владимиром Рубаном, который уже под арестом, и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговоров об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.