«Способны достать любую военную цель». Украинское стремление освободить Крым не имеет препятствий — Рефат Чубаров в интервью НВ 8 октября, 18:18 Эксклюзив НВ Автомобили стоят в очереди к парому после того, как взрыв повредил Керченский мост (Фото:REUTERS/Stringer)

ВСУ способны добраться до любой военной цели, если она размещена на украинской территории, убежден глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

В интервью Радио НВ он рассказал, как отреагировали крымчане на масштабный пожар, произошедший утром 8 октября на Крымском мосту.

— Что вам известно о произошедшем на Крымском мосту? Грузовик ехал, взорвался, рядом были цистерны с топливом. Что вы об этом знаете?

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— У меня нет такого эксклюзива, чтобы все удивились. Еще раз зафиксируем: произошел подрыв моста. В результате упали два автомобильных пролета. Это очень серьезное повреждение. А также загорелся поезд, где находились семь цистерн с бензином, которые часами пылали. Понимаем, что произошло существенное повреждение металлических конструкций железнодорожной ветки этого моста.

Мост закрыт для сообщения, по разным оценкам, до конца октября.

Те, кто ждал с нетерпением, те в Крыму, кто не принимает оккупацию, кто ждет освобождения, пили праздничный утренний кофе. А те, кто незаконно поселился в Крыму или в составе карательных оккупационных органов, или местные коллаборанты, переживают панику, потому что это не просто какие-то взрывы, это мост, символ, как говорил Путин и другие, «вечного соединения» украинского Крыма и России. Не вышло.

— Вам должны были писать те люди, которые не поддерживают оккупацию, крымские татары в частности. Можете ли вы поделиться этими впечатлениями, чтобы никого не подвергать опасности?

— Одна из семей, у которой есть близкий человек-политзаключенный, мне сказала утром, что они планировали на днях поехать на территорию России, где сидит их родственник. А теперь они понимают, что мост будет закрыт и они не смогут [этого сделать]. Но пишут, что радуются, «это значит то, что наш родственник скоро сам приедет в Крым».

Люди действительно это воспринимают как один из мощных сигналов, что освобождение достаточно близко. Но вместе с тем утром все побежали в магазины, на заправки, чтобы наполнить автомобильные баки бензином. Через несколько часов уже повсюду были сделаны указания оккупационной администрацией, что в канистры не заправлять, а только в автомобили и ограниченное количество бензина. В магазинах ввели ограничения [продажи] в одни руки, в частности муки, круп, сахара.

Кроме того, объявили, что будет запущен паром между оккупированным Крымом и Краснодарским краем России. Паром пока не ушел, но готовятся его запустить. Но на северо-восточной окраине Керчи, где есть причал, уже выстроилась очередь из автомобилей. Это те люди, которые пытаются быстро покинуть Крым. Как правило, это приезжие, то есть россияне.

— Когда Керченский мост был построен, были фото, как Россия охраняет этот мост. Там были истребители, люди с базуками, «боевые дельфины», то есть он со всех сторон должен быть прикрыт. Так что случилось?

— Действительно, разрушен еще один миф, созданный в эти годы российскими оккупантами. Это доказали, я так понимаю, ВСУ.

То, что, как и во многих других сферах, что утверждают российские оккупанты, — это просто не соответствует действительности. Проверили военные аэродромы: вспомним 9 августа, Новофедоровку, близ города Саки, уничтожены девять, а некоторые говорят, 11 российских самолетов; мощный склад боеприпасов под Джанкоем. Теперь проверили мост. Теперь остается проверить базы, группировки, корабли Черноморского флота РФ в Севастополе, Евпатории. Мне кажется, там тоже они не так неприступны, как об этом утверждают российские оккупанты.

Следовательно, украинское стремление освободить [Крым] не имеет препятствий. Что бы ни говорили россияне, мы доказываем всему миру, что способны добраться до любого военного объекта, военной цели, если они размещены на нашей, украинской территории.

— В Крыму действует мощная пропаганда. И уже российские медиа опубликовали методичку, как пропагандисты будут рассказывать о том, что произошло на Крымском мосту. Главное, что будут утверждать, что он не разрушен, а только поврежден. Можно ли отследить именно такую реакцию оккупационных властей на полуострове?

— Да. Мы видим уже сейчас, что все их нанятые блогеры утром вышли на работу, делают стримы из магазинов, с улиц, мол, ничего не произошло, полки полны, товары все есть, не верьте другим утверждениям.

Чтобы ни говорили, нужно видеть и анализировать произошедшее.

Мост через Керченский пролив. Два пролета сразу упали от этого подрыва в море. Это свидетельствует о том, что один из самых близких к Путину людей, российский олигарх [Аркадий] Ротенберг, строительные компании которого и осуществили этот строительный подряд, строительство моста, не только получил бонусы из бюджета, а когда они его строили, все похитили. Такое впечатление, что нет цемента на том мосту.

Это российская действительность, но, к счастью, она работает на нас, на Украину. Пусть воруют больше и мы скорее победим.

— Что известно о мобилизации в Крыму?

— Первая волна привела к тому, что тысячи людей были вынуждены покинуть Крым. На этом действия оккупационной администрации не остановились. Они продолжали разносить повестки, вызывать жителей Крыма в военкоматы. И находили такие причины, что якобы напрямую не были связаны с мобилизацией, — одним писали «для сверки документов», другим — «для дополнительного медицинского осмотра».

Ко вчерашнему дню весь Крым говорил о том, что ожидается вторая волна мобилизации. Теперь посмотрим, что будет после этого подрыва, потому что очень усложнена теперь логистика по всем направлениям, а прежде всего военная логистика с территории страны-оккупанта на территорию оккупированного Крыма.

В любых таких случаях мы знаем, что российские каратели прибегают к дополнительным репрессиям, преследованиям. И нужно к этому в Крыму тоже быть готовым.