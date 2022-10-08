Паника в Крыму: на АЗС образовались очереди, запретили продажу бензина в канистрах 8 октября, 13:00 Паника в Крыму (Фото:Скрин из видео/ЧП Крым/Telegram)

В субботу, 8 октября, после взрыва на Крымском мосту среди жителей оккупированного полуострова возникла паника, в том числе ажиотаж на автозаправочных станциях. Кроме этого, «власти» Крыма ограничили розничную продажу топлива.

Местные Telegram-каналы публикуют кадры, на которых видны длинные очереди у АЗС.

Незаконный губернатор Севастополя Михаил Развожаев заверил, что запаса бензина в Севастополе вроде бы хватит «на 40 суток».

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«Поступают сигналы, что люди на заправках пытаются покупать бензин под запас канистрами. Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж: бензин в канистры не будет отпускаться», — сказал глава оккупационной администрации в Telegram.

Позже Развожаев заявил, что все ограничения на продажу продуктов и топлива снимаются.



Также советник «главы» Крыма Олег Крючков заявил, что полуостров обеспечен запасом горючего и продовольствия, все логистические схемы на случай чрезвычайной ситуации отработаны.

«Власть» оккупированного полуострова ограничила продажу бакалеи – по 3 кг в одни руки. Кроме того, ущерб от взрыва на Крымском мосту оценили до полумиллиарда рублей.