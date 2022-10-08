«Россияне уже не неуязвимы». Как один очень эффектный и даже «киношный» пожар разрушил «великую Россию» — Магда

8 октября, 14:54
Эксклюзив НВ
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Пожар на Крымском мосту 8 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Пожар на Крымском мосту 8 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Пожар на Крымском мосту разрушил пропагандистские лозунги о «великой России» и начал процесс демифологизации РФ, убежден директор Института мировой политики Евгений Магда.

Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.

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Вопрос даже не в том, что россияне получили какие-то логистические трудности. Вопрос в том, что они перестают быть неуязвимыми. Мы наблюдаем процесс демифологизации России. Эти все лозунги о "великой России", что она максимально напоминает чуть ли не божество, они одним пожаром просто разрушены», — отметил Магда.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=kQI2aYyyi5k

По его мнению, для России пожар на Крымском мосту — "внештатная ситуация", ведь они готовились к другому:

«Они, с одной стороны, могли быть готовы к тому, что будет ракетный обстрел. А тут <...> взрыв автомобиля, пылают цистерны и мост теряет свои возможности. Очень эффектно получилось. Как в кино».

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Также Магда рассказал о вероятном ответе России.

«[Бывший президент РФ Дмитрий] Медведев нам обещал „судный день“ в случае атаки на Крымский мост. Но это немного тяжелее, чем ядерный взрыв. Я не уверен, что Россия пойдет по пути военной эскалации по одной причине. Если она пойдет по пути эскалации, например, использования тактического ядерного оружия, то она всему миру покажет, что она уязвима. Я не скажу, что это фактор сдерживания Кремля, но, безусловно, фактор, который будет влиять на эти решения», — объяснил Магда.

https://www.youtube.com/watch?v=5TjHDuollL8

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Он частично разрушен, движение по мосту закрыто. Оккупанты сначала заявили, что горит «цистерна с топливом», позже в России заявили, что на Крымском мосту якобы «взорвали грузовой автомобиль».

В Кремле не знают, когда восстановят мост. Российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с чрезвычайной ситуацией на оккупированном полуострове.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Россия Украина-Россия Керченская переправа Керченский мост Евгений Магда Радио НВ Крымский мост Война России против Украины

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