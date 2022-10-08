«Россияне уже не неуязвимы». Как один очень эффектный и даже «киношный» пожар разрушил «великую Россию» — Магда
Пожар на Крымском мосту 8 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)
Пожар на Крымском мосту разрушил пропагандистские лозунги о «великой России» и начал процесс демифологизации РФ, убежден директор Института мировой политики Евгений Магда.
Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.
Вопрос даже не в том, что россияне получили какие-то логистические трудности. Вопрос в том, что они перестают быть неуязвимыми. Мы наблюдаем процесс демифологизации России. Эти все лозунги о "великой России", что она максимально напоминает чуть ли не божество, они одним пожаром просто разрушены», — отметил Магда.
По его мнению, для России пожар на Крымском мосту — "внештатная ситуация", ведь они готовились к другому:
«Они, с одной стороны, могли быть готовы к тому, что будет ракетный обстрел. А тут <...> взрыв автомобиля, пылают цистерны и мост теряет свои возможности. Очень эффектно получилось. Как в кино».
- «Огромная пощечина Путину». Рахманин рассказал, какие военные и политические последствия возымеет пожар на Крымском мосту
- «РФ пора думать о капитуляции». Пожар на Крымском мосту морально раздавливает Кремль и «фюрера» — Бессмертный
- «Кто, если не ты, сожжет мосты?». Украинцы шутят о взрыве на Крымском мосту, подбирают плейлисты для такого праздника и делают мемы
Также Магда рассказал о вероятном ответе России.
«[Бывший президент РФ Дмитрий] Медведев нам обещал „судный день“ в случае атаки на Крымский мост. Но это немного тяжелее, чем ядерный взрыв. Я не уверен, что Россия пойдет по пути военной эскалации по одной причине. Если она пойдет по пути эскалации, например, использования тактического ядерного оружия, то она всему миру покажет, что она уязвима. Я не скажу, что это фактор сдерживания Кремля, но, безусловно, фактор, который будет влиять на эти решения», — объяснил Магда.
8 октября на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Он частично разрушен, движение по мосту закрыто. Оккупанты сначала заявили, что горит «цистерна с топливом», позже в России заявили, что на Крымском мосту якобы «взорвали грузовой автомобиль».
В Кремле не знают, когда восстановят мост. Российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с чрезвычайной ситуацией на оккупированном полуострове.