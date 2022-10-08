«Гнев, ярость, растерянность». Как реагируют россияне на разрушение Крымского моста, который являлся символом путинской пропаганды — психолог 8 октября, 15:34 Эксклюзив НВ Обрушенная полоса движения после взрыва на участке Крымского моста, 8 октября 2022 года (Фото:REUTERS)

Психолог и эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким в эфире Радио НВ рассказал, какое место в пропагандистском дискурсе РФ занимал Крымский мост и как его разрушение повлияет на российское общество.

«Крымский мост — символ в тренде сплошного разрушения смыслов, на которые опиралась пропагандистская машина российского диктатора Владимира Путина. <...> Происходит разрушение символов, связанных со Второй мировой войной про „деды воевали“ и „можем повторить“, „непобедимое оружие“, „величайшую армию мира“ и т.д», — объяснил Ким.

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По его словам, Крымский мост для россиян был на втором месте по важности, потому что выполнял целый ряд полезных для власти РФ функций: объединение, придание смыслов, мобилизацию внутри общества вокруг какой-то конкретной идеи, общую идентификацию и интеграцию населения.



«Мы уже видим, какую реакцию вызывает [пожар]: гнев, ярость, растерянность, негативные эмоции по отношению к собственному Генштабу, политическим структурам, крымской власти и тому подобное. В краткосрочной перспективе россияне будут эмоционально реагировать», — прокомментировал психолог первые реакции россиян на событие.

Ким подытожил, что, несмотря на масштаб события, на стратегическом уровне в российском обществе не произойдет ничего нового, потому что мощное разрушение ключевых для россиян смыслов и символов началось давно и длится много месяцев. Но пропагандисты, по его словам, будут искать виновника:

«Символизм начинает рушиться. На него уже нельзя опереться. Когда их пропагандисты это чувствуют, они теряются. Они не знают, как общаться с народом, что им предлагать. Они включаются в гонку — найди виновника и обвиняй его погромче».