Грузовик, вероятно, «подорвавшийся» на Крымском мосту, перед этим проверяли россияне — росСМИ 8 октября, 14:09 8 октября в оккупированном Крыму загорелся Керченский мост (Фото:Скриншот видео Mash/Telegram)

Российские СМИ публикуют видео, на которой фура, которая, как утверждают, «вероятно, взорвалась» на Крымском мосту, пересекает пост Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Видео с автомобилем опубликовал российский ресурс Mash.

Как пишет издание, заглянули в прицеп фуры, но «ничего подозрительного не увидели» — она поехала дальше.

Журналист-расследователь, руководитель Bellingcat Христо Грозев предположил, что такие последствия от «подрыва» автомобиля могли быть из-за того, что грузовик был заполнен чем-то якобы легальным, «но пригодным для использования в качестве оружия», например, аммиачной селитрой.

Видео дня

Журналист Ник Уотерс из Bellingcat опубликовал в Twitter геолокацию повреждений моста и выделил разрушенные участки.

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Он частично разрушен, движение по мосту закрыто. оккупанты сначала заявили, что горит «цистерна с топливом», позже в России заявили, что на Крымском мосту якобы «подорвали грузовой автомобиль».

Источники НВ в правоохранительных органах сообщают, что подрыв Крымского моста — спецоперация Службы безопасности Украины. В СБУ заявили, что свою роль будут комментировать «после окончательной победы».

В Кремле не знают, когда восстановят мост. Российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи «с чрезвычайной ситуацией» на оккупированном полуострове.

