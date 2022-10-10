«Террористы без истории и культуры». Зеленский ответил на ложь российского режима после массированных ракетных ударов по Украине 10 октября, 22:02 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении ответил на ложь российского диктатора Владимира Путина по поводу массированных ракетных ударов по Украине в понедельник, 10 октября.

Зеленский сообщил, что в результате российских атак 10 октября погибли 12 человек (по данным ГСЧС по состоянию на 21:00 — 14 погибших и 97 пострадавших). Защитники Украины сбили 43 российских ракеты из 84, запущенных оккупантами, и 13 из 24 российских беспилотников.

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«Главы террористов говорят, что они якобы попали по всем целям, которые планировали. Во-первых, врут, как всегда. Во-вторых, врут, как всегда», — прокомментировал президент Украины.

Зеленский напомнил о реальных целях оккупантов и привел в пример перекресток Владимирской и бульвара Шевченко в Киеве, на котором записал обращение. Недалеко от места российского удара расположены колокольня Софийского собора, Владимирская горка, корпуса КНУ имени Шевченко, Дом учителя, где работала Центральная Рада, и детская площадка в парке Шевченко.

«Они говорят, что хотят столкнуть Украину в XVIII век. Но они сами выпали в гораздо более древнее время, во время дикарей, которыми они стали вполне осознанно. А Украина все равно останется в XXI веке. Киев видел разных чужаков. И пережил их всех. Киев переживет и это нашествие террористов, у которых нет истории, нет традиции, нет культуры. Они временные. И даже если 70 лет живут, ничего не успевают понять», — сказал глава украинского государства.

Президент сказал, что Украину невозможно запугать, а оккупанты, которые «хотели нагнать больше страха» ударами по мирным городам в час пик, «зацепили весь мир», и тот поддерживает нашу страну.



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