Число жертв массированного ракетного удара РФ по Украине возросло до 14 человек, более 90 ранены — МВД
Последствия ракетного удара РФ по центру Киева, 10 октября (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В результате сегодняшних обстрелов погибли 14 человек, еще более 90 — получили ранения.
Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона.
Он уточнил, что за сегодня Россия нанесла по меньшей мере 74 ракетных удара.
«И это был удар не только по энергетике Украины, но и по энергетике всей Европы», — добавил он.
Генштаб ВСУ в вечерней сводке за 10 октября сообщил, что за сутки оккупанты нанесли по Украине больше 84 ракетных и авиаударов, используя крылатые, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотники. Воздушные Силы и противовоздушная оборона ВСУ уничтожили 43 вражеских крылатых ракеты и 13 беспилотников. Угроза новых ракетных и авиаударов сохраняется.