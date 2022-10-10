Число жертв массированного ракетного удара РФ по Украине возросло до 14 человек, более 90 ранены — МВД 10 октября, 22:00 Последствия ракетного удара РФ по центру Киева, 10 октября (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В результате сегодняшних обстрелов погибли 14 человек, еще более 90 — получили ранения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона.

Он уточнил, что за сегодня Россия нанесла по меньшей мере 74 ракетных удара.

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«И это был удар не только по энергетике Украины, но и по энергетике всей Европы», — добавил он.

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Генштаб ВСУ в вечерней сводке за 10 октября сообщил, что за сутки оккупанты нанесли по Украине больше 84 ракетных и авиаударов, используя крылатые, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотники. Воздушные Силы и противовоздушная оборона ВСУ уничтожили 43 вражеских крылатых ракеты и 13 беспилотников. Угроза новых ракетных и авиаударов сохраняется.